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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تختار ايه؟.. سيات ليون إم اوبل كورسا 2027

سيات ليون إم اوبل كورسا
سيات ليون إم اوبل كورسا
إبراهيم القادري

ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: سيات ليون واوبل كورسا موديل 2027 وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الهاتشباك .

أبعاد اوبل كورسا 2027

سيارة اوبل كورسا موديل 2027 الهاتشباك الجديدة 

تأتى سيارة اوبل كورسا 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4060 مم، وعرض 1960 مم، وارتفاع 1433 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2538 مم .

محرك اوبل كورسا 2027

سيارة اوبل كورسا موديل 2027 الهاتشباك الجديدة 

قوة سيارة اوبل كورسا 2027 تصل إلي 130 حصان، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 44 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اوبل كورسا 2027

سيارة اوبل كورسا موديل 2027 الهاتشباك الجديدة 

تباع سيارة اوبل كورسا 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 300 ألف جنيه .

أبعاد سيات ليون 2027

سيارة سيات ليون 2027 الهاتشباك الجديدة 

تتوافر سيارة سيات ليون 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4368 مم، وعرض 1800 مم، وارتفاع 1456 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2686 مم .

محرك سيات ليون 2027

سيارة سيات ليون 2027 الهاتشباك الجديدة 

عزم دوران سيارة سيات ليون 2027 يصل إلي 250 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر سيات ليون 2027

سيارة سيات ليون 2027 الهاتشباك الجديدة 

يصل سعر سيارة سيات ليون 2027 تباع في سوق السيارات المصري إلي مليون و 530 ألف جنيه .

تكنولوجيا حديثة مستقبل صناعة السيارات أبعاد اوبل كورسا 2027 محرك اوبل كورسا 2027 محرك اوبل كورسا سعر اوبل كورسا سعر اوبل كورسا 2027 سيات ليون 2027 محرك سيات ليون 2027 محرك سيات ليون سعر سيات ليون 2027

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