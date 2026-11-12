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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإسكان تعتمد تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة ساقلتة بسوهاج

مدينة ساقلتة بسوهاج
مدينة ساقلتة بسوهاج
آية الجارحي

اعتمدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج، بموجب القرار رقم 1504 لسنة 2026، وذلك في إطار تحديث التخطيط العمراني للمدينة، بعد موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على تعديل الحيز العمراني، والحصول على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء، وفقًا للاشتراطات والضوابط وقيود الارتفاعات المحددة.

وجاء نص القرار:

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 1504 لسنة 2026

يعتمد تحديث (تعديل) المخطط الاستراتيجى العام لمدينة ساقلتة - محافظة سوهاج طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار .


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 1504 لسنة 2026 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة ۱۹۷۳ بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة ۱۹۷۹ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛ وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم ۷ لسنة ۱۹۹۱ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون فى شأن البيئة وتعديلاته ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ و على قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹۸۲ لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة ۱۹۷۳ بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛ وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 258 لسنة ۲۰۲٤ ، 75 لسنة ۲۰۲٦ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 681 لسنة ٢٠١٤ باعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة ساقلتة - محافظة سوهاج ؛ وعلى موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على تحديث (تعديل) الحيز العمرانى لمدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج بجلستها بتاريخ 20/10/2025؛ وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم 5130 لسنة ٢٠٢٥ بتاريخ 12/11/2025 على المخطط الاستراتيجى العام لمدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها ؛ وعلى موافقة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء على اعتماد تحديث (تعديل) المخطط الاستراتيجى العام لمدينة ساقلتة - محافظة سوهاج بكتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (٣-٢١٥٠٠) بتاريخ 17/8/2026 ؛ وعلى مذكرة الدكتور مهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة ساقلتة - محافظة سوهاج ؛ قــــــــرر : (المادة الأولى) يعتمد تحديث (تعديل) المخطط الاستراتيجى العام لمدينة ساقلتة - محافظة سوهاج طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار . (المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر فى 1/10/2026 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندسة/ راندة المنشاوى

سوهاج وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المخطط الاستراتيجى

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