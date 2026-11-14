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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محلل سياسي: بيانات الإدانة العربية والإسلامية بشأن استهداف مستشفى ناصر بغزة تحتاج إلى تحرك دولي

استهداف مستشفى ناصر
استهداف مستشفى ناصر
محمود زيدان

قال مصطفى إبراهيم الكاتب والباحث السياسي من غزة إن البيانات الصادرة عن جامعة الدول العربية و18 دولة عربية وإسلامية لإدانة استهداف مستشفى ناصر ومقتل عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال تأتي في سياق الحرب المستمرة على قطاع غزة مشيرا إلى أن هذه المواقف تعكس ضرورة تنبيه المجتمع الدولي إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وعدم الالتزام بوقف إطلاق النار أو بتنفيذ بنود المرحلة الأولى من الاتفاق.

وأضاف خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد كارثية مع استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية والخيام ومستلزماتها موضحا أن مخيمات النازحين في مختلف مناطق القطاع تغرق بمياه الأمطار مع تهالك الخيام ووقوعها في مناطق منخفضة مشيرا إلى أن هذا الشتاء هو الرابع الذي يواجه فيه سكان القطاع هذه الظروف الإنسانية الصعبة وأن ما يدخل من مساعدات لا يتجاوز 18% من الاحتياجات المطلوبة وفقا لما أعلنته الأمم المتحدة.

وأكد إبراهيم، أن استهداف مستشفى ناصر يأتي ضمن سلسلة اعتداءات طالت المنشآت الطبية خلال الحرب على غزة لافتا إلى أن معظم مستشفيات القطاع تعرضت للتدمير ولم يتبق سوى عدد محدود منها كما أشار إلى تعرض مستشفى ناصر لهجوم قبل نحو عام أسفر عن مقتل عدد من الصحفيين والمرضى معتبرا أن استهداف المنشآت الطبية يمثل انتهاكا للقانون الدولي وللاتفاقات المتعلقة بوقف إطلاق النار.

وأشار الكاتب والباحث السياسي إلى أن البيانات العربية والإسلامية شددت على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية والالتزام بالبروتوكول الإنساني إلا أن هذه المواقف تظل في إطار المناشدات والطلبات مؤكدا ضرورة اتخاذ خطوات عملية وتدخل دولي فوري للضغط على الولايات المتحدة الأميركية من أجل إلزام إسرائيل بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان القطاع.

استهداف مستشفى ناصر غزة أخبار توك شو

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