محكمة إسرائيلية تلزم مدعي الجنائية الدولية السابق بدفع 25 مليون شيكل

أصدرت محكمة القدس التابعة للاحتلال الإسرائيلي حكمًا يُلزم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بدفع تعويضات بقيمة 25 مليون شيكل، على خلفية دعوى رفعتها منظمة «شورات هدين» نيابة عن عدد من الأسرى السابقين وعائلات محتجزين إسرائيليين.

وذكرت المنظمة أن الدعوى رُفعت باسم الأسير السابق إيتان مور، وأفراد عائلتي أفيناتان أور وعمري ميران، متهمة خان بالتسبب في إطالة أمد احتجاز الأسرى لدى حركة حماس.

وادعى مقدمو الدعوى أن تصرفات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ساعدت حماس على مواصلة احتجاز الأسرى، بسبب ما وصفوه بالتأخر في طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق كبار قادة الحركة.

وصدر الحكم في غياب لائحة دفاع من جانب خان، بعدما جرى تسليم لائحة الدعوى إليه وفق الإجراءات القانونية، بحسب ما أعلنته المنظمة.

وفي أعقاب صدور الحكم، أعلنت منظمة «شورات هدين» عزمها العمل على تنفيذ القرار في إنجلترا، حيث يقيم خان، بهدف تحصيل قيمة التعويضات كاملة.

ويأتي الحكم في ظل استمرار الجدل بشأن دور المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتها المتعلقة بالحرب في قطاع غزة، وسط خلافات سياسية وقانونية بشأن ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات المرتبطة بالصراع.