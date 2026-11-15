وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان جهود خفض التصعيد الإقليمي ومنع اتساع الصراع

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً اليوم الأحد ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦، من السيد هاكان فيدان، وزير خارجية الجمهورية التركية، حيث تناول الاتصال الجهود المشتركة لخفض التصعيد، في ضوء المساعي الدولية والإقليمية الحثيثة الرامية إلى تحقيق التهدئة والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع.

وأكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وتركيا، في إطار مجموعة الرباعي الإقليمي وبالتعاون مع دولة قطر، لتكثيف الجهود والتحرك المشترك مع الجانبين الأمريكي والإيراني، بما يسهم في احتواء التوتر الراهن ومنع اتساع نطاق المواجهة. وشددا في هذا السياق على أولوية تغليب مسار الحوار والدبلوماسية، والعمل على التوصل إلى تفاهمات سياسية تحول دون تجدد التصعيد العسكري، وتجنيب المنطقة تداعياته الخطيرة على أمنها واستقرارها.