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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لابورتا: نجاح برشلونة لا يقاس بالألقاب فقط

لابورتا
لابورتا
مجدي سلامة

قال خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، إن نجاح الفريق لا يقاس بالألقاب فقط بل بطريقة اللعب الهجومية الممتعة التي يقدمها الفريق وتعكس هوية "البلوجرانا".

وقال لابورتا في تصريحات أبرزتها صحيفة تليجراف": "في برشلونة، تتمثل طموحاتنا دائمًا في القتال من أجل جميع الألقاب، وهي توقعات متأصلة بعمق في تاريخنا وهويتنا".

وأضاف: "هدفنا هو البقاء في دائرة المنافسة حتى اللحظة الأخيرة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا".

وأتم: " لا يُقاس النجاح بالألقاب وحدها، فالطريقة التي نلعب بها تحظى بأهمية كبيرة أيضًا، نريد فريقًا يعكس هويتنا الكروية من خلال كرة قدم جذابة وهجومية وشجاعة، حتى يشعر أعضاؤنا وجماهيرنا بالفخر".

وأشاد لابورتا بما يقدمه لاعب الفريق الشاب لامين يامال، مؤكد أن مسئوليتهم تكمن في حمايته ومرافقته خلال تطوره، وتوفير البيئة المناسبة من حوله حتى يتمكن من استغلال إمكاناته الهائلة.

ويعتلي فريق برشلونة صدارة جدول الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة متقدما بفارق 3 عن ريال مدريد الوصيف.

لابورتا برشلونة الألقاب

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