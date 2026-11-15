شوبير يكشف سبب اعتذار الأهلي عن حضور اجتماعات «كاف» في نيجيريا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن الأسباب المحتملة وراء اعتذار النادي الأهلي عن المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، والمقرر إقامتها بالعاصمة النيجيرية أبوجا خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري.

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته عبر إذاعة «أون سبورت FM»، أن ضيق الوقت قد يكون أحد الأسباب التي دفعت الأهلي للاعتذار عن الحضور، مؤكدًا أن النادي يمتلك مبرراته الخاصة لاتخاذ هذا القرار.

وأبدى شوبير حزنه لغياب الأهلي عن هذا الحدث القاري، مشددًا على أهمية تواجد النادي في مثل هذه الاجتماعات، في ظل تاريخه الكبير ومكانته المميزة داخل الكرة الأفريقية.

وأشار إلى أن الأهلي يُعد أحد أكبر أندية القارة، ويمتلك ثقلًا وتأثيرًا كبيرين، وهو ما يجعل حضوره في اجتماعات الجمعية العمومية أمرًا مهمًا، خاصة أن آراء النادي ومواقفه تمثل قيمة كبيرة داخل المنظومة الكروية الأفريقية.

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على أن الأهلي هو «وحش القارة الأفريقية»، وليس مجرد بطل القرن أو نادي القرن، معربًا عن أمنيته في أن يحرص النادي على المشاركة بقوة في مختلف المحافل والاجتماعات الأفريقية خلال الفترة المقبلة.