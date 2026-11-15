تداول 92 ألف طن بضائع عامة و متنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، اليوم /الأحد/، أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بمواني الهيئة يبلغ 9 سفن وتم تداول 92 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و460 شاحنة و26 سيارة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، في بيان اليوم، أن حركة الواردات شملت 4 سفن و34000 طن بضائع و234 شاحنة و8 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 5 سفن و58000 طن بضائع و226 شاحنة و18 سيارة .

واستقبل ميناء سفاجا السفينة SEA ELLA وتحمل 31 ألف طن ألمونيوم قادمة من إندونيسيا و استقبل العبارة امل، بينما غادرت السفينة LIBERO وتحمل 53 ألف طن فوسفات متجهة إلى الصين، غادرت السفينتان BRIDGE، و PAN LILI..فيما شهد ميناء نويبع تداول 4200 طن بضائع و228 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين سينا وآور.

كما شهد ميناء سفاجا خلال الأسبوع الماضي نشاطا ملحوظا في حركة تداول الحاويات الترانزيت فسجل الإجمالي الكلي للحاويات 1051 حاوية ترانزيت موضحة كالآتي (704 حاوية مفرغة )،( 347 حاوية مشحونة) وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 867 راكبا.