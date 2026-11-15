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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

"كاف" يخطر الزمالك بموعد مباراتي الإفريقي التونسي ومولودية الجزائر

مباراتي الإفريقي التونسي ومولودية الجزائر
مباراتي الإفريقي التونسي ومولودية الجزائر
أ ش أ

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأحد مسئولي نادي الزمالك بموعد مباراتي الفريق أمام كل من الإفريقي التونسي ومولودية الجزائر، في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقرر إقامة مباراة الزمالك أمام الإفريقي التونسي في الجولة الأولى للمجموعة الثانية، في تمام السادسة مساء يوم السبت الموافق 28 نوفمبر الجاري على إستاد القاهرة الدولي.

ويحل الزمالك ضيفا على فريق مولودية الجزائر في الجولة الثانية لدور المجموعات، في التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر المقبل على إستاد "علي عمار" بالجزائر.

وكانت قرعة البطولة القارية قد أوقعت الزمالك في المجموعة الثانية رفقة فرق "يانج أفريكانز التنزاني، ومولودية الجزائر، والإفريقي التونسي".

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على فريق الجيش الرواندي، في الدور التمهيدي الثاني للمسابقة.

الاتحاد الإفريقي كرة القدم نادي الزمالك

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