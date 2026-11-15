محافظ الإسكندرية يوجّه بسرعة التعامل مع سقوط أجزاء من سقف حضانة بالبيطاش

تلقت غرفة عمليات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسكندرية بلاغًا يفيد بسقوط جزء من سقف إحدى حجرات حضانة بالطابق الأول العلوي على الطابق الأرضي، بأحد العقارات المكونة من ثلاثة طوابق، بشارع عبد الفتاح الطلخاوي بمنطقة البيطاش بحي العجمي.

وعلى الفور، وجّه المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية المعنية بسرعة الانتقال إلى موقع البلاغ، والتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين العقار والحفاظ على سلامة المواطنين.

كما وجّه المحافظ وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمتابعة الحالة الصحية للأطفال المصابين، حيث انتقل وكيل وزارة الصحة إلى مستشفى العجمي العام للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية، والتأكد من تقديم أوجه الرعاية الطبية والاجتماعية اللازمة لهم.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أطفال من تلاميذ الحضانة، تم نقلهم إلى مستشفى العجمي العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث يتلقى طفلان العلاج بالمستشفى، فيما غادر 3 أطفال المستشفى بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، تم تشميع أربعة محلات أسفل العقار، وذلك بحضور رئيس حي العجمي ورئيس القطاع ومهندسة المنطقة ومفتشي المتابعة، لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تأمين الموقع.

وتتابع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تداعيات الحادث، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية للاطمئنان على الحالة١١ض الصحية للأطفال المصابين واتخاذ ما يلزم من إجراءات حفاظًا على سلامة المواطنين.