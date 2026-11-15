قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تبول دمـ ـوي بعد العودة من المدرسة.. تفاصيل واقعة اعتـ ـداء مدرس على تلميذ بالصف الثالث الابتدائي في القليوبية
ازدراء الأديان وانتحال صفة.. مرتضى منصور يتقدم بـ12 بلاغا ضد أحمد عبده ماهر
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: مصر تمتلك مقومات تعزز دورها كمركز إقليمي للتجارة
خبير لوائح عن صراع الهداف بين صلاح وحسام حسن: «فيفا» ليس جهة اعتماد للأرقام التهديفية الفردية
القبض على البلوجر لي لي فؤاد بسبب فيديو إلقاء المصحف.. وهذه عقوبتها بالقانون
انطلاق "دوري مستقبل وطن" في ديسمبر بجميع محافظات الجمهورية
متحدث اللجنة المصرية بغزة: دعم القاهرة للقطاع ساهم في إنقاذ الأطفال من الجوع
مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل المنتخب إلى مالاوي
رئيس التأمين الصحي: تطوير التموين الطبي وميكنة 637 صيدلية وتوسيع خدمات توصيل العلاج للمنازل
الذهب يواصل الانهيار.. تراجع جديد اليوم وعيار 21 يفقد 1700 جنيه من القمة
طوله 35 متر .. جيش الاحتلال يزعم تدمير نفقا في جنوب لبنان
وزير الصحة يتابع مستجدات تنفيذ المدينتين الطبيتين في العاصمة الإدارية والعلمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجّه بسرعة التعامل مع سقوط أجزاء من سقف حضانة بالبيطاش

سقوط أجزاء من سقف حضانة بالبيطاش
سقوط أجزاء من سقف حضانة بالبيطاش
أ ش أ

تلقت غرفة عمليات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسكندرية بلاغًا يفيد بسقوط جزء من سقف إحدى حجرات حضانة بالطابق الأول العلوي على الطابق الأرضي، بأحد العقارات المكونة من ثلاثة طوابق، بشارع عبد الفتاح الطلخاوي بمنطقة البيطاش بحي العجمي.

وعلى الفور، وجّه المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية المعنية بسرعة الانتقال إلى موقع البلاغ، والتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين العقار والحفاظ على سلامة المواطنين.

كما وجّه المحافظ وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمتابعة الحالة الصحية للأطفال المصابين، حيث انتقل وكيل وزارة الصحة إلى مستشفى العجمي العام للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية، والتأكد من تقديم أوجه الرعاية الطبية والاجتماعية اللازمة لهم.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أطفال من تلاميذ الحضانة، تم نقلهم إلى مستشفى العجمي العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث يتلقى طفلان العلاج بالمستشفى، فيما غادر 3 أطفال المستشفى بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، تم تشميع أربعة محلات أسفل العقار، وذلك بحضور رئيس حي العجمي ورئيس القطاع ومهندسة المنطقة ومفتشي المتابعة، لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تأمين الموقع.

وتتابع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تداعيات الحادث، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية للاطمئنان على الحالة١١ض الصحية للأطفال المصابين واتخاذ ما يلزم من إجراءات حفاظًا على سلامة المواطنين.

غرفة عمليات الشبكة الوطنية للطوارئ محافظة الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟

صورة أرشيفية

بسبب الجديري.. مدرسة بالقاهرة تلزم الطلاب بارتداء الكمامة وتنبيه عاجل للمصابين

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

محمد صلاح

تبرع بمليوني جنيه .. أحمد دويدار يكشف جانبًا إنسانيًا من حياة محمد صلاح

حسام البدري

جمال محمد علي يكشف مفاجأة بشأن الرخصة التدريبية لحسام البدري

علي ماهر

قرارات جديدة من علي ماهر لفرض الانضباط داخل معسكر منتخب مصر

ام دونا

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

منتخب مصر

زكي عبدالفتاح: كنت أتمنى أن يتنازل محمد صلاح عن ركلة الجزاء لحمزة عبد الكريم

بالصور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد