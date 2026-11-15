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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخزانة الأمريكي يطالب إنفيديا باختيار مسئول تنفيذي جديد من خارج الشركة ⁩

شركة إنفيديا
شركة إنفيديا
إلهام عبد العزيز

دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت شركة إنفيديا إلى الاستعانة بشخصية من خارج الشركة لتولي منصب الرئيس التنفيذي، في ظل التطورات المرتبطة بمستقبل القيادة داخل الشركة، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

أزمة شركة إنفيديا 

وجاءت تصريحات بيسنت في وقت تواجه فيه إنفيديا تداعيات فضيحة تتعلق بتسريب رقائقها إلى الصين، وسط تساؤلات بشأن مستقبل قيادتها التنفيذية وخلافة رئيسها الحالي جينسن هوانغ.

وكانت المديرة المالية لشركة إنفيديا، كوليت كريس، قد تولت مهام الرئيس التنفيذي بصورة مؤقتة، في انتظار حسم مسألة الخلافة.


وتأتي تصريحات بيسنت في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن الشخص الذي سيتولى قيادة الشركة، إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال صناعة الرقائق والذكاء الاصطناعي.

وكان حمّل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، يوم الجمعة، وزارة التجارة مسئولية الإخفاق في إدراج شركة ميجاس السنغافورية، التي تتصدر فضيحة أثارت جدلًا واسعًا وأدت إلى استقالة الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانج، على القائمة السوداء التجارية الأمريكية.

وقال بيسنت، في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي، إن وزارة الخزانة ووزارة الدفاع ومكتب الممثل التجاري الأمريكي ووزارة الخارجية أيدت، على مدى أشهر، إضافة شركة ميجاس إلى القائمة السوداء التجارية التي تفرضها واشنطن.

وأضاف بيسنت: لكن وزارة التجارة هي صاحبة القرار النهائي، وعليكم سؤالها عن إجراءاتها الداخلية.

وأشار إلى أنه يشعر بالإحباط، لأن الرئيس دونالد ترامب أوضح بصورة جلية أنه ينبغي ألا تحصل الصين على أي رقائق من إنفيديا تتجاوز قدرات رقائق H100.

وقال إن أي تسرب لهذه الرقائق يثير إحباطًا كبيرًا، لأنه يضر بالشركات الأمريكية الكبرى، ويمنح الصين ميزة في سباق الذكاء الاصطناعي.

شركة إنفيديا فضيحة التجسس أمريكا وزير الخزانة الأمريكي

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