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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

في موسمه.. 3 وصفات شهية ولذيذة لـ القرنبيط

القرنبيط
القرنبيط
هاجر هانئ

بدأ موسم القرنبيط فهو من الخضروات الصحية التي تتسم بفوائدها العديدة واحتوائها على مجموعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الأنسان.

فيمكنك تقديم القرنبيط بأكثر من طريقة وطبق شهي لأفراد أسرتك في المنزل..

مقادير  كرات القرنبيط المقلية


● قرنبيط مسلوق

● بيض

● دقيق

● جبنة حادقة

● ملح وفلفل

● بودرة ثوم

● شطة

● كاري

● شبت

● زيت للقلي

للصوص:
● زبادي
● جبنة
● ثوم
● زيت
● ليمون


طريقة تحضير كرات القرنبيط المقلية


يفرم القرنبيط في الكبة
يخلط القرنبيط والجبنة مع الملح والفلفل والتوابل والشبت
يشكل الخليط كرات
تقلب في البيض المخفوق مع الملح والفلفل ثم الدقيق
تقلى في الزيت
للصوص :

يخلط الزبادي والجبنة والثوم والزيت وعصير الليمون
تقدم كرات القرنبيط مع الصوص

كرات القرنبيط المقلية

مقادير مقلوبة القرنبيط


● قرنبيط مقلي

● باذنجان

● مرقة

● أرز

● بصل

● ثوم

● كرات

● كرفس

● زعتر

● جزر مبشور

● ورق لورا

● حبهان

● قرفة

● بهارات

● قرنفل

● ملح وفلفل

● مكعب مرق

● طماطم شرائح

● زيت

● سمنة

طريقة تحضير مقلوبة القرنبيط


يشوح البصل مع الثوم ثم يضاف الكرات والكرفس والزعتر والجزر المبشور
ثم يضاف مكعبات اللحمة المسلوقة وكل البهارات
ثم يضاف الأرز ويضاف مرقة سلقة اللحمة ثم يترك حتى ينضج نصف سوا
في وعاء يرص حلقات الطماطم والباذنجان المقلي على حروف الوعاء
ثم يضاف طبقة من الأرز باللحمة ثم يضاف طبقة من القرنبيط
وتكرر كل الخطوات ويغطى الوعاء جيدا
ثم يترك حتى تمام النضج ثم تقلب وفي طبق التقديم وتقدم

مقلوبة القرنبيط

مقادير بيتزا القرنبيط


● زهرات قرنبيط مسلوقة نصف سلقة

● جبنة موتزاريلا

● زعتر

● بصل بودرة

● ثوم بودرة

● بابريكا

● بيضة

للوجه :
● لحمة مفرومة
● بصل مفروم
● كرات
● كرفس
● زعتر
● فلفل حار
● حلقات طماطم
● حلقات فلفل ألوان
● زعتر
● جبنة موتزاريلا


طريقة تحضير بيتزا القرنبيط


يسلق القرنبيط نصف سلقة ويهرس ويخلط مع البيض والجبنة الموتزتاريلا
ثم يوضع الخليط في صنية بيتزا وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتخرج من الفرن ويوضع عليها صوص الطماطم حسب الرغبة
ثم يضاف العصاج والخضار والجبنة الموتزاريلا وتدخل الفرن مرة آخرى ثم تقدم

بيتزا القرنبيط

مقادير بطاطس وقرنبيط بشاميل


● بطاطس مسلوقة شرائح

● قرنبيط مسلوق

● ملح وفلفل

● زيتون أخضر

● لحمة مفرومة معصجة

● بشاميل

● جبنة موتزاريلا مبشورة

طريقة تحضير بطاطس وقرنبيط بشاميل


يضرب القرنبيط مع قليل من البشاميل في الكبة
يضرب نصف كمية البطاطس مع قليل من البشاميل في الكبة
في بايركس يوضع شرائح البطاطس
ثم خليط القرنبيط
ثم اللحمة المفرومة والزيتون
ثم خليط البطاطس بالبشاميل
ثم طبقة أخرى من البشاميل
وفوقه الموتزاريلا
ثم تطهى في الفرن حتى ذوبان الجبنة واحمرار الوجه
وتقدم ساخنة

بطاطس وقرنبيط بشاميل
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