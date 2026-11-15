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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل أرز معمر حلو بمذاق لا يقاوم وبأسهل الخطوات

طريقة عمل أرز معمر حلو
طريقة عمل أرز معمر حلو
هاجر هانئ

 أرز معمر حلو من الحلويات السهلة و اللذيذة التي تتمتع بمذاق شهي و مختلف عن الحلويات الأخرى، كما يتميز الأرز المعمر بمكوناته القليلة و الغير مبالغ فيها التي تحتاجها بعض الحلويات الأخرى.

نقدم لكم فيما يلي وصفات أرز معمر حلو في البيت بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم ومكونات غير مبالغ فيها.


مقادير أرز معمر حلو


● أرز

● لبن

● سكر

● قشطة بيتي

● فانيلا

طريقة تحضير أرز معمر حلو


يسخن مع السمنة على النار
ثم يضاف السكر ويقلب جيدا حتى يذوب السكر والفانيلا
ثم يضاف خليط اللبن على الأرز في طاجن فرن ويزين بالقشطة البيتي

مقادير أرز معمر حلو


● كوب أرز مغسول ومنقوع ومصفى

● لتر ماء ساخن

● ½ لتر لبن

● ¼ لتر كريمة

● كوب قشدة بلدي

● كوب سكر

طريقة تحضير أرز معمر حلو


في صينية يضاف الأرز مع الماء الساخن.
يضاف السكر واللبن والكريمة والقشدة ويطهى بالفرن ويقدم.

مقادير أرز معمر حلو


● 2 كوب أرز

● 2 كوب لبن محلي بالعسل

● كوب شوربة

● 2 ملعقة كبيرة قشطة

● نصف ملعقة سمنة أو زبدة

طريقة تحضير أرز معمر حلو


يذوب الحليب مع العسل على البارد
يدهن الطاجن الساخن بالسمنة ويخلط مع الأرز
تضاف المرقة والحليب ونقلب
توضع القشطة على الوجه
يوضع في الفرن حتى تمام الطهي

مقادير  أرز معمر حلو


● 4 كوب أرز

● لتر لبن

● 2 كوب ماء

● ¼ كيلو قشطة بلدي

● كوب ونصف سكر

● زبيب

● جوز هند

طريقة تحضير أرز معمر حلو


في طاجن يوضع الأرز واللبن والماء والسكر وجوزالهند وتضاف القشطة على الوجه يدخل الفرن نصف ساعة ثم يضاف الزبيب على الوجه يدخل الفرن مرة أخرى حتى تمام الطهي ويقدم ساخنا

أرز معمر حلو وصفات أرز معمر حلو طريقة تحضير أرز معمر حلو مقادير أرز معمر حلو

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