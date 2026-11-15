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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل صوابع زينب المقرمشة في المنزل.. سر اللون الذهبي والشربات المظبوط

صوابع زينب
صوابع زينب
ريهام قدري

تعد صوابع زينب من أشهر الحلويات الشرقية التي يفضلها الكبار والصغار، وتتميز بمذاقها المقرمش من الخارج والطري من الداخل، مع مذاق الشربات الحلو الذي يمنحها طعمًا مميزًا. ويمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة، مع اتباع بعض الأسرار للحصول على اللون الذهبي والقوام المقرمش مثل محلات الحلويات.

مكونات صوابع زينب

  • 2 كوب دقيق.
  • نصف كوب سميد ناعم.
  • نصف كوب زيت.
  • ملعقة كبيرة سكر.
  • ملعقة صغيرة خميرة فورية.
  • رشة ملح.
  • ملعقة صغيرة يانسون مطحون (اختياري).
  • ماء دافئ للعجن حسب الحاجة.
  • زيت غزير للقلي.

مكونات الشربات

  • 2 كوب سكر.
  • كوب ماء.
  • ملعقة صغيرة عصير ليمون.
  • نصف ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري).

طريقة تحضير الشربات

  1. يوضع السكر والماء في إناء على النار مع التقليب حتى يذوب السكر.
  2. يترك الخليط حتى يغلي، ثم يضاف عصير الليمون.
  3. يترك على نار هادئة لمدة 8 إلى 10 دقائق حتى يصبح قوامه متوسطًا.
  4. تضاف الفانيليا بعد رفعه من النار، ويترك ليبرد تمامًا.

طريقة عمل صوابع زينب خطوة بخطوة

  1. يخلط الدقيق مع السميد والسكر والخميرة والملح واليانسون في وعاء عميق.
  2. يضاف الزيت إلى المكونات الجافة، ويفرك الخليط جيدًا حتى يتشرب الدقيق الزيت.
  3. يضاف الماء الدافئ تدريجيًا مع العجن حتى تتكون عجينة متماسكة وناعمة لا تلتصق باليد.
  4. تترك العجينة مغطاة لمدة 20 إلى 30 دقيقة حتى ترتاح.
  5. تقسم العجينة إلى كرات صغيرة، ثم تشكل كل كرة على هيئة أصابع صغيرة.
  6. تمرر الأصابع على مبشرة أو مصفاة ذات ثقوب لإعطائها الشكل المنقوش المميز.
  7. توضع الأصابع في زيت دافئ على نار متوسطة مائلة للهدوء، وتقلب حتى تنضج تدريجيًا وتحصل على اللون الذهبي.
  8. ترفع من الزيت وتوضع مباشرة في الشربات البارد، ثم تصفى جيدًا.

سر اللون الذهبي والقرمشة مثل المحلات

  • استخدام السميد الناعم يساعد في الحصول على القوام المقرمش.
  • عدم إضافة كمية كبيرة من الماء حتى لا تصبح العجينة طرية أكثر من اللازم.
  • قلي صوابع زينب على نار متوسطة، لأن الزيت شديد السخونة يجعلها تتحمر من الخارج قبل أن تنضج من الداخل.
  • عدم وضع كمية كبيرة من الأصابع في الزيت مرة واحدة حتى لا تنخفض درجة حرارته.
  • وضع الأصابع الساخنة في الشربات البارد يساعد على الاحتفاظ بقوامها المقرمش.
  • تركها تتصفى من الشربات الزائد حتى لا تصبح طرية.

نصائح للحصول على صوابع زينب ناجحة

يفضل تقديم صوابع زينب بعد أن تبرد قليلًا، ويمكن تزيينها بجوز الهند أو الفستق المجروش حسب الرغبة. كما ينصح بحفظها في علبة محكمة الغلق بعد أن تبرد تمامًا للحفاظ على قرمشتها لأطول فترة ممكنة.

صوابع زينب زينب طريقة صوابع زينب ضواع زينب مقرمشة

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