خطوة بخطوة.. طريقة عمل صوابع زينب للشيف نجلاء الشرشابي

تعتبر طريقة عمل صوابع زينب من وصفات الحلويات الشرقية الشهية واللذيذة، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامج على قد الإيد على قناة CBC سفرة طريقة عمل صوابع زينب بخطوات سهلة في اقل من ساعة، وتكفي هه الوصفة لحوالي 5 أشخاص، وإليكم الوصفة التفصيل..

طريقة عمل صوابع زينب

طريقة عمل صوابع زينب

مقادير طريقة عمل صوابع زينب :

1 كوب دقيق

1 كوب سميد

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

¼ كوب زيت

رشة ملح

رشة سكر

فانيليا

ماء (للعجن)

زيت (للقلي)

شربات (قطر)

جوز هند (للتزيين)

طريقة عمل صوابع زينب



طريقة تحضير صوابع زينب:

ـ في وعاء، اخلطي الدقيق، السميد، الخميرة، السكر، الفانيليا، والملح جيدًا.



ـ أضيفي الزيت والماء تدريجيًا، ثم اعجني حتى تحصلي على عجينة متماسكة.



ـ غطي العجينة واتركيها لتتخمر لمدة 30 دقيقة.



ـ شكّلي العجينة إلى كرات صغيرة، ثم مرريها على سطح المبشرة لإعطائها الشكل المميز.



ـ اقليها في زيت ساخن حتى تصبح ذهبية اللون.



ـ ضعيها فورًا في الشربات البارد، ثم صفيها جيدًا.



ـ رشي عليها جوز الهند، وقدميها.