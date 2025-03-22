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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طرق للسيطرة على الشهية المفتوحة تجاه الحلويات

طرق للسيطرة على الشهية المفتوحة تجاه الحلويات
طرق للسيطرة على الشهية المفتوحة تجاه الحلويات
آية التيجي

إذا كنت تعاني من اشتهاء مفرط للسكر بشكل متكرر، فقد يكون ذلك مرتبطًا بعادات غذائية أو نقص بعض العناصر الغذائية.

طرق للسيطرة على الشهية المفتوحة تجاه الحلويات

ومن أبرز العناصر الغذائية التي قد تزيد من فرط الشهية تجاه الحلويات، مثل: الكروم والمغنيسيوم، لذا من الجيد مراجعة نظامك الغذائي مع مختص تغذية.

وتتطلب السيطرة على الشهية المفتوحة للحلويات بعض التعديلات في النظام الغذائي والعادات اليومية، وفقا لما نشر في موقع “ويب ميد” ، وإليكِ بعض الطرق الفعالة:

ـ تناول وجبات متوازنة:

احرصي على تناول وجبات غنية بالبروتين (كالبيض، الدجاج، السمك، البقوليات) لأنها تمنح الشعور بالشبع.

وأضيفي الألياف (مثل الخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة) التي تبطئ امتصاص السكر وتمنع تقلبات مستوى الجلوكوز في الدم.

ـ شرب الماء بكثرة:

أحيانًا يختلط الشعور بالعطش مع الجوع، لذا اشرب كوب ماء عند الشعور برغبة في الحلويات وانتظر قليلًا.

طرق للسيطرة على الشهية المفتوحة تجاه الحلويات


ـ تناول بدائل صحية:

اختار الفواكه الطازجة أو المجففة باعتدال بدلًا من الحلويات المعالجة.

وجرب الشوكولاتة الداكنة بنسبة كاكاو 70% أو أكثر، لأنها أقل في السكر وتلبي الرغبة في الحلو.

وتناول المكسرات، مثل  اللوز والجوز، فهي تحتوي على دهون صحية تقلل الشهية للسكريات.


ـ تقليل تناول السكر تدريجيًا:

لا تتوقف عن السكر فجأة، بل قللي الكمية تدريجيًا حتى تعتاد براعم التذوق لديكِ على النكهات الأقل حلاوة.


ـ تجنب الجوع المفرط:

لا تترك نفسك جائعة لفترات طويلة، لأن هذا يزيد من اشتهائك للأطعمة السكرية.


ـ النوم الجيد وتقليل التوتر:

قلة النوم تزيد الرغبة في الأطعمة السكرية بسبب اضطراب هرمونات الجوع.

مارس تقنيات الاسترخاء، مثل: التنفس العميق أو المشي لتقليل التوتر الذي يدفع البعض لتناول الحلويات.

ـ قراءة الملصقات الغذائية:

انتبه للسكر المخفي في الأطعمة المصنعة، مثل: الزبادي المنكه والمشروبات الغازية والعصائر.


ـ مضغ العلكة بدون سكر:

يمكن أن يساعد مضغ العلكة الخالية من السكر في تقليل الرغبة الملحة للحلويات.


ـ تغيير العادات الغذائية:

بعد تناول وجبة رئيسية، اشربي كوب شاي بالأعشاب، أو قرفة بالزنجبيل بدلًا من تناول الحلوى مباشرة.

واشغل نفسك بنشاط آخر عند الشعور برغبة في السكر، مثل المشي أو القراءة.

الحلويات الشوكولاتة الداكنة المكسرات السكر العلكة الشهية

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طرق للسيطرة على الشهية المفتوحة تجاه الحلويات

طرق للسيطرة على الشهية المفتوحة تجاه الحلويات
طرق للسيطرة على الشهية المفتوحة تجاه الحلويات
طرق للسيطرة على الشهية المفتوحة تجاه الحلويات

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