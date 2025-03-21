كيف تستغل ما تبقى من رمضان للإقلاع عن التدخين؟.. خطوات بسيطة

شهر رمضان فرصة مثالية للتخلص من العادات السلبية، وعلى رأسها التدخين، خاصة أن الصيام يساعد المدخنين على تقليل فترات التدخين بشكل طبيعي.

خطوات فعالة للإقلاع عن التدخين قبل نهاية رمضان

ومع اقتراب نهاية الشهر، يمكن استغلال هذه الأيام لتعزيز القرار والنجاح في التوقف عن التدخين نهائيًا، وفقا لما نشر في موقع “Every one health”، وإليكم أبرز الخطوات للإقلاع عن التدخين في رمضان..

ـ اغتنم ميزة الصيام

في رمضان، تتوقف عن التدخين لساعات طويلة، مما يقلل من اعتمادك على النيكوتين تدريجيًا. لذا استغل هذا التغيير لتقليل التدخين بعد الإفطار أيضًا، إلى أن تتمكن من الإقلاع نهائيًا.



ـ ضع خطة

حدد تاريخًا نهائيًا للإقلاع عن التدخين (مثل آخر يوم في رمضان)، وأخبر عائلتك وأصدقائك بقرارك ليكونوا داعمين لك، وضع أسبابك للإقلاع أمامك، مثل تحسين الصحة، توفير المال، وحماية العائلة من التدخين السلبي.

خطوات فعالة للإقلاع عن التدخين قبل نهاية رمضان



ـ تجنب محفزات التدخين:

لا تجلس مع المدخنين بعد الإفطار، واستبدل سيجارتك بمشروبات صحية، مثل: العصائر الطبيعية، الشاي الأخضر، أو الماء بالليمون، واشغل وقتك بنشاطات مفيدة مثل المشي أو قراءة القرآن.



ـ استخدم بدائل صحية :

امضغ العلكة الخالية من السكر أو تناول مكسرات صحية عندما تشعر برغبة في التدخين، وجرب بدائل النيكوتين مثل لاصقات النيكوتين أو السجائر الإلكترونية (كخطوة مؤقتة فقط) إن لزم الأمر.

خطوات فعالة للإقلاع عن التدخين قبل نهاية رمضان



ـ ممارسة الرياضة :

المشي بعد الإفطار يساعد في تقليل الرغبة في التدخين، وقم بتجربة تمارين التنفس العميق، أو التأمل لتخفيف التوتر.



ـ تذكر فوائد الإقلاع عن التدخين:

بعد 24 ساعة: يبدأ جسمك في التخلص من أول أكسيد الكربون وتحسين وظائف الرئة.

بعد أسبوع: تتحسن حاستا الشم والتذوق وتزداد طاقتك.

بعد شهر: تتحسن الدورة الدموية وتقل مشاكلك التنفسية.