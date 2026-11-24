يحتفل اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر نجم الكرة المصرية السابق جمال عبد الحميد بعيد ميلاده الـ69 بعدما ترك بصمة استثنائية في تاريخ الكرة المصرية ونجح في كتابة اسمه بين أبرز المهاجمين الذين ارتدوا قمصان القطبين الأهلي والزمالك قبل أن يصبح أحد أبرز قادة منتخب مصر في المحافل الدولية.

ولد جمال عبد الحميد في 24 نوفمبر 1957 وبدأ رحلته مع كرة القدم من مركز شباب عين الصيرة، قبل أن تقوده موهبته إلى اختبارات النادي الأهلي عام 1976 ليبدأ بعدها مشوارا حافلا بالإنجازات والبطولات امتد لأكثر من 18 عامًا بين الملاعب المحلية والدولية.

البداية من الأهلي.. وبديل محمود الخطيب

بدأ جمال عبد الحميد مشواره مع الفريق الأول للأهلي في 24 أبريل 1977 عندما شارك بديلا لمحمود الخطيب أمام السكة الحديد ونجح في تسجيل هدفه الأول بقميص الفريق خلال المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

وقضى عبد الحميد سنوات مهمة داخل القلعة الحمراء، ونجح في حصد العديد من البطولات حيث توج مع الأهلي بخمسة ألقاب للدوري المصري وأربعة ألقاب لكأس مصر إلى جانب بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 1982 وفقا لسجلات الاتحاد المصري لكرة القدم.

الانتقال إلى الزمالك.. بداية فصل جديد في التاريخ

بعد رحيله عن الأهلي، انتقل جمال عبد الحميد إلى الزمالك عام 1983 ليبدأ رحلة جديدة مع القلعة البيضاء، تحولت خلالها مسيرته إلى واحدة من أبرز الحكايات في تاريخ انتقالات اللاعبين بين قطبي الكرة المصرية.

وقدم المهاجم السابق مستويات مميزة بقميص الزمالك وأصبح أحد العناصر المؤثرة في الفريق، وساهم في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية، بعدما توج بأربعة ألقاب للدوري المصري، ولقب لكأس مصر، وثلاث بطولات لدوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى كأس الأفروآسيوية عام 1988.

ونجح جمال عبد الحميد في تسجيل 73 هدفا في الدوري المصري بقميص الزمالك ليصل إجمالي أهدافه في المسابقة إلى 101 هدف، بواقع 28 هدفًا مع الأهلي و73 مع الزمالك وينضم إلى قائمة نادي المائة في تاريخ الدوري المصري.

كما سجل 10 أهداف في بطولة كأس مصر و18 هدفا في البطولات الأفريقية للأندية، ليؤكد قدراته التهديفية خلال رحلته مع القطبين.

إنجازات جمال عبد الحميد مع منتخب مصر

لم تقتصر إنجازات جمال عبد الحميد على الأندية، بل امتدت إلى المنتخب الوطني، الذي مثله خلال الفترة من 1979 حتى 1993، وشارك معه في 76 مباراة دولية وفقًا للاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان عبد الحميد أحد عناصر الجيل الذي توج بكأس الأمم الأفريقية عام 1986 كما حصل على ذهبية دورة الألعاب الأفريقية عام 1987 ونجح في الفوز بلقب هداف كأس الأمم الأفريقية عام 1988.

وتظل مشاركته في كأس العالم 1990 بإيطاليا واحدة من أبرز محطات مسيرته بعدما حمل شارة قيادة منتخب مصر في المونديال، وقاد الفراعنة خلال الظهور العالمي الذي شهد التعادل مع هولندا وأيرلندا والخسارة أمام إنجلترا بهدف دون رد.

أرقام وبطولات في مسيرة جمال عبد الحميد

الأندية: الأهلي والزمالك.

أهداف الدوري المصري: 101 هدف.

أهداف الدوري مع الأهلي: 28 هدفا.

أهداف الدوري مع الزمالك: 73 هدفا.

أهداف كأس مصر: 10 أهداف.

أهداف البطولات الأفريقية للأندية: 18 هدفا.

بطولات الأهلي: 10 ألقاب وفقًا لسجلات اتحاد الكرة.

بطولات الزمالك: 9 ألقاب.

أبرز إنجازاته الدولية: كأس الأمم الأفريقية 1986 وذهبية دورة الألعاب الأفريقية 1987، وهداف كأس الأمم الأفريقية 1988 وقيادة منتخب مصر في مونديال 1990.