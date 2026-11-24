تستقبل دور العرض السينمائي في مصر يوم 3 ديسمبر المقبل الفيلم العالمي «Maserati: The Brothers»، الذي يجمع نخبة من أبرز نجوم السينما العالمية، على رأسهم آل باتشينو، وأنتوني هوبكنز، وآندي جارسيا، وجيسيكا ألبا، وميشيل موروني، وسالفاتوري إسبوزيتو.

أبطال الفيلم العالمي «Maserati: The Brothers»

وتشارك الفنانة مايا تاليم في بطولة الفيلم، حيث تجسد شخصية «روزا مازيراتي»، في تجربة جديدة لها في السينما العالمية، كما تصدرت أحد البوسترات الدعائية المنفردة للعمل، والتي كشفت عن ملامح الشخصية التي تقدمها خلال الأحداث.

قصة الفيلم العالمي «Maserati: The Brothers»

وتدور أحداث الفيلم حول القصة الحقيقية لعائلة مازيراتي الإيطالية، ورحلتها في تأسيس واحدة من أشهر العلامات التجارية في عالم صناعة السيارات الرياضية وسباقات السيارات، مستعرضًا التحديات والصراعات الإنسانية والعائلية التي رافقت رحلة نجاحها.

الفيلم من إخراج بوبي موريسكو، الحائز على جائزة الأوسكار، وإنتاج أندريا إيرفولينو، منتج فيلمي «Ferrari» و«Lamborghini».

كما يقدم الأغنية الأصلية للفيلم النجمان العالميان أندريا بوتشيلي وجينيفر هدسون، والتي كتبتها ديان وارن، المرشحة لجائزة الأوسكار 17 مرة.