استشاري طب الأطفال يحذر: لا تعطوا الأسبرين للأطفال المصابين بهذا الفيروس المنتشر

انتشرت العديد من التحذيرات حول إتشار فيروس الجديري المائي بين الاطفال، وهو ما تسبب في الذعر بين الأهالي خوفا من إلتقاط اطفالهم للفيروس.

حقيقة إنتشار فيروس الجديري المائي بين الأطفال

وحذر الدكتور محمد عبد الحليم، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، من انتشار فيروس بين الأطفال خلال الأيام الأخيرة، يظهر على شكل حمى وطفح جلدي ممتلئ بالماء.

وأكد الدكتور عبد الحليم في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن الفيروس المنتشر ليس الجديري المائي كما يعتقد البعض.

وأوضح الدكتور محمد، أن الجديري المائي يبدأ عادةً بظهور الطفح الجلدي في منطقتي البطن والصدر أولًا، بينما هذا الفيروس يتركز بشكل أساسي في اليدين والقدمين والفم، وهو ما يُعرف طبيًا بـ "متلازمة اليد والقدم والفم"، وهو فيروس موسمي شائع بين الأطفال ويختفي من تلقاء نفسه خلال أسبوع تقريبًا.

حقيقة إنتشار فيروس الجديري المائي بين الأطفال

تحذير هام: لا تعطوا الأطفال الأسبرين

وشدد الدكتور محمد على ضرورة تجنب إعطاء الأطفال الأسبرين لخفض الحرارة، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى الإصابة بـ "متلازمة راي (Reye's syndrome)"، وهي حالة نادرة لكنها خطيرة، قد تسبب تلفًا في الدماغ والكبد، وقد تؤدي إلى الغيبوبة أو حتى الوفاة.

حقيقة إنتشار فيروس الجديري المائي بين الأطفال

كيف تتعامل مع الفيروس؟

وتابع الدكتور محمد عبد الحليم في منشوره، أنه “لا داعي للقلق، الفيروس يختفي تلقائيًا في غضون أسبوع”.

وأضاف عبد الحليم، أنه يمكن تخفيف الأعراض من خلال الراحة والسوائل الدافئة وخافضات الحرارة الآمنة مثل الباراسيتامول.

ونصح محمد عبد الحليم، باستشارة الطبيب إذا زادت الأعراض أو استمرت أكثر من المتوقع.



وأختتم الدكتور محمد حديثه قائلاً: “أتمنى أن تصل هذه المعلومة لكل الأهالي، لأنها قد تنقذ حياة طفل.. فاحذروا الأسبرين، واطمئنوا لأن الفيروس مؤقت وسيمر بسلام.”