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كل ما تريد معرفته عن جرثومة المعدة: الأسباب والأعراض وعلاجها بالمشروبات الطبيعية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

كل ما تريد معرفته عن جرثومة المعدة: الأسباب والأعراض وعلاجها بالمشروبات الطبيعية

ما هي جرثومة المعدة؟
ما هي جرثومة المعدة؟
آية التيجي

تعتبر جرثومة المعدة (Helicobacter pylori) هي نوع من البكتيريا الشائعة، والتي تعيش في المعدة وتسبب التهابات مزمنة في جدارها.

ما هي جرثومة المعدة؟

 وقد تؤدي جرثومة المعدة إلى قرح هضمية، ومشاكل في الجهاز الهضمي، ولكن يمكن علاجها بسهولة إذا تم اكتشافها مبكرًا.

وتنتقل جرثومة المعدة عادةً عن طريق الطعام أو الماء الملوث أو من خلال الاتصال المباشر، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

ما هي جرثومة المعدة؟


 

أعراض جرثومة المعدة

قد لا تظهر أعراض واضحة عند بعض الأشخاص، ولكن عند نشاطها تسبب:
ـ  ألم شديد في المعدة خاصة عند الجوع أو بعد الأكل.
ـ انتفاخ وغازات مستمرة.
ـ غثيان أو قيء خاصة في الصباح.
ـ فقدان الشهية وفقدان الوزن بدون سبب واضح.
ـ حرقة في المعدة أو ارتجاع المريء.
ـ رائحة فم كريهة مستمرة.
ـ في الحالات الشديدة، قد تسبب أنيميا أو براز أسود بسبب النزيف الداخلي.

ما هي جرثومة المعدة؟

مشروبات طبيعية لعلاج جرثومة المعدة

ويمكن لبعض المشروبات الطبيعية أن تساعد في تخفيف أعراض ومحاربة  وتسريع الشفاء من الجرثومة، لكن لا تغني عن العلاج الطبي.

ـ مشروب الزنجبيل :

ويحتوي على مواد مضادة للبكتيريا تساعد في تقليل نشاط جرثومة المعدة، ويحسن الهضم ويقلل الالتهابات في المعدة.


طريقة التحضير:

قم بوضع شريحة زنجبيل طازج أو نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون في كوب ماء مغلي واتركه 5 دقائق قبل الشرب.


ـ مشروب العرقسوس :

ويحمي بطانة المعدة ويقلل التقرحات التي تسببها الجرثومة، ويحتوي على مواد تساعد في تقليل نمو البكتيريا الضارة.


طريقة التحضير:

انقع ملعقة صغيرة من العرقسوس في ماء ساخن واشربه بعد أن يبرد قليلًا. (يجب تجنبه لمرضى الضغط المرتفع).


ـ مشروب الشاي الأخضر:

ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تقلل نشاط البكتيريا المسببة للجرثومة، ويخفف التهاب المعدة ويحسن الهضم.


طريقة التحضير:

اشرب كوبًا من الشاي الأخضر الدافئ بدون سكر بعد الأكل.


ـ مشروب القرنفل :

ويحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا تعمل على قتل جرثومة المعدة، ويساعد في تقليل الغثيان والانتفاخ.


طريقة التحضير:

قم بوضع 3-4 حبات من القرنفل في كوب ماء مغلي، واتركها لمدة 10 دقائق قبل الشرب.


ـ ماء الليمون والعسل:

والعسل مضاد للبكتيريا والليمون يساعد في موازنة حموضة المعدة، ويعزز المناعة ويقلل نشاط الجرثومة.

طريقة التحضير:

تضاف ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي إلى كوب ماء دافئ مع قطرات من الليمون واشربه على الريق.

ما هي جرثومة المعدة؟

نصائح إضافية للتخلص من جرثومة المعدة

ـ تجنب الأطعمة الحارة والمقلية والمخللات، لأنها تزيد من تهيج المعدة.


ـ الإكثار من تناول الألياف والخضروات الورقية التي تساعد في تنظيف المعدة.


ـ تجنب التدخين والكحول، لأنهما يضعفان بطانة المعدة.


ـ تناول الزبادي والبروبيوتيك لتحسين التوازن البكتيري في الأمعاء.


ـ شرب الماء بكميات كافية لطرد السموم والبكتيريا من الجسم.

ما هي جرثومة المعدة؟

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا استمرت الأعراض لأكثر من أسبوعين أو كنت تعاني من ألم شديد، قيء دموي، أو فقدان وزن غير مبرر، فيجب مراجعة الطبيب فورًا لإجراء الفحوصات والعلاج المناسب.

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ما هي جرثومة المعدة؟
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