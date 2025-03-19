مخاطر صحية تصيبك بسبب تناول الشعرية سريعة التحضير.. احترس الإكثار منها

تعد الشعرية سريعة التحضير النودلز، أو كما يطلع عليها الأندومي من الوجبات السريعة الشائعة، لكنها تفتقر إلى القيمة الغذائية.

أضرار تناول الشعرية سريعة التحضير

يمكن تناول الشعرية سريعة التحضير أحيانًا، ولكن لا يجب الاعتماد عليها كوجبة أساسية بسبب محتواها العالي من الدهون والصوديوم والمواد الحافظة، ويفضل استبدالها ببدائل صحية للحفاظ على الصحة.

وقد يكون تناول الشعرية سريعة التحضير له أضرار صحية عند تناولها بكثرة، وفقا لما نشر في موقع “هيلث لاين” الطبي، ومنها:

غنية بالصوديوم وتسبب ارتفاع ضغط الدم:

وتحتوي الشعرية على نسبة عالية من الملح والمواد الحافظة، مما قد يؤدي إلى:

ـ ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

ـ احتباس السوائل في الجسم، مما يسبب التورم والشعور بالانتفاخ.



تحتوي على الدهون غير الصحية :

ويتم قليها في الزيوت المهدرجة أثناء التصنيع، مما يجعلها غنية بـ الدهون المتحولة التي قد:

ـ ترفع مستوى الكوليسترول الضار (LDL) وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ـ تؤثر على صحة الكبد وتسبب التهابات في الجسم.

أضرار تناول الشعرية سريعة التحضير



تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي:

الشعرية سريعة التحضير تحتوي على مواد حافظة تعيق عملية الهضم، مما يؤدي إلى:

ـ عسر الهضم والانتفاخ.

ـ احتمالية حدوث إمساك أو اضطرابات في الأمعاء.



تفتقر إلى العناصر الغذائية:

ولا تحتوي الشعرية سريعة التحضير على الفيتامينات والمعادن الضرورية، مما قد يؤدي إلى:

ـ سوء التغذية عند الاعتماد عليها كوجبة أساسية.

ـ ضعف المناعة بسبب نقص المغذيات الأساسية.

أضرار تناول الشعرية سريعة التحضير



زيادة الوزن:

الشعرية سريعة التحضير غنية بالكربوهيدرات المكررة والسعرات الحرارية، مما يؤدي إلى:

ـ زيادة الوزن والسمنة عند تناولها بشكل متكرر.

ـ رفع مستوى السكر في الدم بسرعة، مما قد يكون خطيرًا لمرضى السكري.



تحتوي على محسنات النكهة الضارة (MSG):

وبعض أنواع الشعرية سريعة التحضير تحتوي على جلوتامات أحادية الصوديوم (MSG)، والتي قد تسبب:

ـ الصداع والدوخة لدى بعض الأشخاص.

ـ حساسية وتهيج الجهاز العصبي عند استهلاكها بكميات كبيرة.

أضرار تناول الشعرية سريعة التحضير



بدائل صحية للشعرية سريعة التحضير

ـ الشعيرية المصنوعة في المنزل باستخدام مكونات طازجة.



ـ استخدام المكرونة المصنوعة من القمح الكامل بدلاً من النودلز الجاهزة.



ـ استبدالالشعرية سريعة التحضير بالشوفان أو البرغل كوجبة سريعة وصحية.