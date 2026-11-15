ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب يوميًا؟.. فوائد للعظام والهضم والطاقة

يعد الزبيب من الأطعمة الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية، فهو ليس مجرد فاكهة مجففة يمكن تناولها كوجبة خفيفة، بل يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي قد تساعد في دعم صحة الجسم عند تناوله باعتدال.

وتشير القيمة الغذائية للزبيب إلى أنه يوفر مصدرًا طبيعيًا للطاقة، كما يحتوي على الألياف والبوتاسيوم والكالسيوم والبورون، وهي عناصر ترتبط بصحة الجهاز الهضمي والعظام ووظائف الجسم المختلفة.

فماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب يوميًا؟ وما أبرز فوائده الصحية؟

### 1- تحسين عملية الهضم وتقليل الإمساك

يحتوي الزبيب على الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء، وزيادة حجم البراز، بما يدعم انتظام عملية الإخراج ويقلل فرص الإصابة بالإمساك.

كما يحتوي على سكريات طبيعية وبعض المركبات التي قد تساعد في دعم نشاط البكتيريا النافعة في الأمعاء، وهو ما ينعكس إيجابيًا على صحة الجهاز الهضمي.

2- دعم صحة العظام وتقويتها

من الفوائد التي تجعل الزبيب إضافة مفيدة للنظام الغذائي احتواؤه على معادن مهمة، أبرزها الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، إلى جانب البورون، الذي يرتبط بعملية التمثيل الغذائي للمعادن المهمة لصحة العظام.

وتساعد هذه العناصر في دعم وظائف العظام والعضلات، والحفاظ على التوازن المعدني بالجسم، لكن لا يمكن الاعتماد على الزبيب وحده للوقاية من هشاشة العظام أو علاجها.

3- منح الجسم الطاقة والنشاط

يحتوي الزبيب على الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية، ما يجعله مصدرًا سريعًا للطاقة، خاصة عند تناوله في الصباح أو قبل ممارسة الأنشطة البدنية.

ويمكن أن يكون بديلًا مناسبًا للحلوى المصنعة والوجبات الخفيفة الغنية بالسكريات المضافة، كما يمكن إضافته إلى الشوفان أو الزبادي للحصول على وجبة مشبعة ومتنوعة العناصر الغذائية.

4- الحصول على مضادات الأكسدة

يحتوي الزبيب على مركبات نباتية ومضادات أكسدة، من بينها مركبات البوليفينول، التي تساعد في حماية الخلايا من الأضرار الناتجة عن الإجهاد التأكسدي.

5- المساهمة في دعم صحة القلب

يحتوي الزبيب على البوتاسيوم، وهو معدن مهم لتنظيم ضغط الدم، كما أن مركباته النباتية المضادة للأكسدة قد تساعد في دعم صحة الأوعية الدموية.

وأظهرت دراسة تحليلية لبيانات غذائية أمريكية شملت نحو 29 ألف شخص أن الأشخاص الذين تناولوا الزبيب سجلوا معدلات أعلى من تناول بعض العناصر الغذائية المهمة، مثل الألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم، إلى جانب جودة غذائية أفضل بشكل عام.

لكن الدراسة رصدت ارتباطًا بين تناول الزبيب وجودة النظام الغذائي

6- المساعدة على الشعور بالشبع

تساعد الألياف الموجودة في الزبيب على إبطاء عملية الهضم نسبيًا، ما قد يساهم في الشعور بالامتلاء وتقليل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية.

ويمكن تناوله مع المكسرات غير المملحة أو الزبادي الطبيعي للحصول على وجبة خفيفة تجمع بين الألياف والدهون الصحية والبروتين.

ما الكمية المناسبة لتناول الزبيب يوميًا؟

وفقًا لإرشادات هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS، تبلغ الحصة المناسبة من الفواكه المجففة نحو 30 جرامًا يوميًا، أي ما يقارب ملعقة كبيرة ممتلئة من الزبيب.

ويُفضل تناوله ضمن الوجبات الرئيسية، مثل إضافته إلى وجبة الإفطار، لأنه يحتوي على سكريات طبيعية تلتصق بالأسنان، وقد تزيد من خطر التسوس عند تناوله بصورة متكررة بين الوجبات. NHS +1

### هل تناول الزبيب يوميًا له أضرار؟

رغم فوائده الغذائية، هناك بعض الاحتياطات التي ينبغي الانتباه إليها:

* مرضى السكري: يحتوي الزبيب على نسبة مركزة من السكريات الطبيعية، لذلك ينبغي الانتباه إلى الكمية واحتسابها ضمن الكربوهيدرات اليومية.

* الراغبون في إنقاص الوزن: الإفراط في تناوله قد يزيد السعرات الحرارية اليومية.

* صحة الأسنان: يُفضل تناوله مع الوجبات وليس على فترات متكررة طوال اليوم.

* مشكلات الجهاز الهضمي: قد يسبب الإفراط في تناوله الانتفاخ أو الغازات لدى بعض الأشخاص بسبب محتواه من الألياف والسكريات.

الخلاصة: حفنة صغيرة من الزبيب يمكن أن تكون إضافة مفيدة لنظامك الغذائي، إذ تمد الجسم بالطاقة والألياف وبعض المعادن ومضادات الأكسدة، لكن الفائدة الحقيقية ترتبط بالاعتدال والتنوع الغذائي، وليس الاعتماد على نوع واحد من الطعام.

المصدر: NHS،