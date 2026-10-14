سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 14 أكتوبر 2026 بالبنوك

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، داخل البنوك ومكاتب الصرافة، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره في البنك المركزي المصري 53.04 جنيه للشراء و53.18 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار الواردة في بيانات التعاملات.

وتباينت أسعار صرف الدولار بين البنوك المصرية خلال التعاملات المسائية، إذ سجلت بعض البنوك مستويات متقاربة لأسعار الشراء والبيع، بينما جاءت أسعار الدولار في بنوك أخرى عند مستويات مختلفة، وهو ما يجعل متابعة تحديثات سعر الدولار اليوم أمرًا مهمًا للمتعاملين في سوق الصرف والراغبين في معرفة أسعار شراء العملة الأمريكية وبيعها داخل البنوك العاملة في مصر.

ما سعر الدولار اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 في البنك الأهلي المصري؟

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، نحو 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع، ليواصل الاستقرار عند المستويات الواردة في بيانات التعاملات.

ويحظى سعر الدولار في البنك الأهلي المصري باهتمام شريحة واسعة من المواطنين والمتابعين لحركة أسعار العملات، نظرًا إلى أهمية متابعة سعر صرف العملة الأمريكية في البنوك المصرية، سواء لأغراض المعاملات المصرفية أو لمقارنة أسعار الشراء والبيع بين المؤسسات المصرفية المختلفة.

كم سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم؟

بلغ سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 نحو 53.04 جنيه للشراء و53.18 جنيه للبيع.

وتتيح متابعة سعر الدولار في البنك المركزي المصري التعرف على مستوى سعر العملة الأمريكية وفق الأسعار المعلنة، إلى جانب مقارنة هذه المستويات بالأسعار المسجلة في البنوك التجارية، مع ضرورة التمييز بين سعر الشراء الذي يشتري به البنك الدولار من العميل وسعر البيع الذي يبيع به الدولار للعميل.

ما سعر الدولار اليوم في بنك مصر؟

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء نحو 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع.

ويأتي سعر الدولار في بنك مصر عند المستوى نفسه المسجل في البنك الأهلي المصري، وفقًا للأرقام الواردة في بيانات التعاملات، ما يتيح للمتابعين مقارنة أسعار صرف الدولار بين البنكين خلال الفترة المسائية.

كم بلغ سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية؟

وصل سعر الدولار الأمريكي في بنك التنمية الصناعية خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 إلى نحو 53.08 جنيه للشراء و53.18 جنيه للبيع.

ويأتي رصد سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية ضمن متابعة أسعار العملة الأمريكية في البنوك المصرية، إذ تختلف أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر وفق الأسعار المعلنة لدى كل مؤسسة مصرفية.

ما سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس؟

بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء نحو 53.08 جنيه للشراء و53.18 جنيه للبيع.

وتساعد متابعة السعر المعلن في بنك قناة السويس على إجراء مقارنة بين أسعار الدولار في المؤسسات المصرفية المختلفة، خصوصًا بالنسبة إلى العملاء الذين يرغبون في معرفة سعر شراء الدولار من البنك وسعر بيعه خلال تعاملات اليوم.

كم سجل الدولار في المصرف المتحد اليوم؟

سجل سعر الدولار الأمريكي في المصرف المتحد خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 نحو 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع.

ويأتي السعر المسجل في المصرف المتحد مطابقًا للأسعار الواردة لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وهو ما يعكس تقارب أسعار الدولار بين هذه البنوك وفقًا لبيانات التعاملات المتاحة في التقرير.

ما سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء؟

بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء نحو 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع.

ويعد سعر الدولار في بنك الإسكندرية من الأسعار التي يمكن مقارنتها بمستويات الصرف المعلنة في البنوك الأخرى، بما يساعد العملاء على التعرف على الفروق بين أسعار شراء العملة الأمريكية وبيعها خلال تعاملات اليوم.

كم بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB؟

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 نحو 53.06 جنيه للشراء و53.16 جنيه للبيع.

وتأتي أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي عند مستويات تختلف بفارق طفيف عن الأسعار المسجلة في عدد من البنوك الأخرى، وفقًا للأرقام الواردة في بيانات التعاملات، ما يجعل متابعة تحديثات أسعار الصرف ضرورية للراغبين في المقارنة بين البنوك.

ما سعر الدولار اليوم في بنك فيصل؟

بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك فيصل خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء نحو 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع.

ويتساوى السعر المسجل في بنك فيصل مع الأسعار الواردة في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والمصرف المتحد وبنك الإسكندرية، وذلك وفقًا لبيانات التعاملات المسائية ليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026.

كم سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي؟

وصل سعر الدولار الأمريكي في مصرف أبو ظبي الإسلامي خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء إلى نحو 53.08 جنيه للشراء و53.18 جنيه للبيع.

ويأتي سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند المستويين نفسيهما المسجلين في بنك التنمية الصناعية وبنك قناة السويس، وفقًا للأرقام الواردة في التقرير، وهو ما يتيح مقارنة الأسعار المعلنة بين هذه البنوك خلال التعاملات المسائية.

ما سعر الدولار في بنك الكويت الوطني اليوم؟

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك الكويت الوطني خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 نحو 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع.

وبذلك يتطابق سعر الدولار في بنك الكويت الوطني مع الأسعار المسجلة في عدد من البنوك المصرية الأخرى، وفقًا للبيانات الواردة، بما يعزز أهمية الاطلاع على أسعار الصرف المعلنة لدى البنك الذي يتعامل معه العميل قبل إجراء معاملات شراء الدولار أو بيعه.

كم بلغ سعر الدولار في بنك نكست اليوم؟

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك نكست خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء نحو 52.79 جنيه للشراء و52.89 جنيه للبيع.

وتظهر الأرقام الواردة في التقرير أن سعر الدولار في بنك نكست جاء عند مستويات أقل من الأسعار المسجلة في البنوك الأخرى المذكورة، سواء على مستوى الشراء أو البيع، وهو ما يجعل المقارنة بين الأسعار المعلنة من النقاط المهمة عند متابعة حركة الدولار في السوق المصرفية المصرية.

ما ملخص أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية؟

استقرت أسعار الدولار الأمريكي خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026، وفقًا للأرقام الواردة في التقرير، مع تسجيل مستويات متقاربة في عدد من البنوك، واختلافات محدودة في بنوك أخرى.

وجاءت الأسعار المعلنة على النحو الآتي:

البنك المركزي المصري: 53.04 جنيه للشراء و53.18 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع.

بنك مصر: 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 53.08 جنيه للشراء و53.18 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 53.08 جنيه للشراء و53.18 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 53.06 جنيه للشراء و53.16 جنيه للبيع.

بنك فيصل: 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 53.08 جنيه للشراء و53.18 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع.

بنك نكست: 52.79 جنيه للشراء و52.89 جنيه للبيع.

وتظل متابعة سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية مرتبطة بالأسعار المعلنة لدى كل بنك، إذ يمكن أن تختلف الأسعار بين المؤسسات المصرفية، كما ينبغي الانتباه إلى أن أسعار الصرف قد تتغير خلال اليوم، لذلك يُنصح بالتحقق من السعر المحدث لدى البنك المعني قبل تنفيذ أي معاملة.