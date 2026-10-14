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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أعلى سعر لشراء الدولار في مصر ختام اليوم الأربعاء

سعر الدولار
سعر الدولار
علياء فوزى

ارتفعت أسعار الدولار في مصر، وسجلت بنوك تداول أعلى سعر لشراء العملة الخضراء لتتداول عند 53.08 جنيه للشراء.

ووفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر، نرصد سعر الدولار خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026.

 أسعار الدولار مصر اليوم ختام تعاملات الأربعاء 14-10-2026

صعد سعر الدولار في بنوك المصري الخليجي، التنمية الصناعية، الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)،البنك الأهلي الكويتي وقناة السويس لنحو 53.08 جنيه للشراء و53.18 جنيه

وتساوي سعر  الدولار في البنك الأهلي المصري 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع، وتداول في بنوك مصر، الإسكندرية، التعمير والإسكان، المصرف المتحد، التجاري الدولي (CIB)، العربي الأفريقي الدولي،  قطر الوطني (QNB)، الكويت الوطني (NBK)، HSBC وبيت التمويل الكويتي (KFH)، المصرف العربي الدولي، والبركة ليبلغ نحو 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار رسميا في البنك المركزي المصري لنحو 53.04 جنيه للشراء و53.18 جنيه

وراتفع سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري لنحو 53.03 للشراء و53.13 للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك العقاري المصري العربي نحو 53.02 للشراء و53.12 للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 53.00 للشراء و53.10 للبيع.

 واستقر سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي عند 52.80 للشراء و52.90 للبيع دون تغيير.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك نكست 52.79 للشراء و52.89 للبيع 

 سجل الدولار أدنى مستوياته في بنك كريدي أجريكول عند 52.58 جنيه للشراء و52.68 جنيه للبيع دون تغيير. 

أقل سعر لبيع الدولار اليوم 

52.68 جنيه.

 متوسط سعر الدولار في مصر

 53.07 جنيه.

أسعار الدولار سعر الدولار أعلي سعر لشراء الدولار أقل سعر لبيع الدولار متوسط سعر الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه

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