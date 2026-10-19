وصل 54 جنيها.. ارتفاع سعر صرف الدولار اليوم

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المصرفية اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2026 مقتربًا من مستوى 54 جنيهًا في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار اليوم

وجاء أعلى سعر لصرف الدولار الأمريكي اليوم في بنك كريدي أجريكول وبنك بيت التمويل الكويتي والمصرف العربي إذ سجل سعر الشراء 53.90 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 54 جنيهًا.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي CIBنحو 53.89 جنيه للشراء و53.99 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الدولار في بنك HSBC نحو 53.88 جنيه للشراء و53.98 جنيه للبيع.