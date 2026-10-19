يقترب من 54 جنيها.. تحرك سعر الدولار مجددا في البنوك

تحرك سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026،في غالبية البنوك، ليسجل أعلى سعر 53.72 جنيه للشراء و 53.86 جنيه للبيع ، في بنك الشركة المصرفية بينما سجل أقل سعر للبيع 52.68 جنيه لدى كريدي أجريكول.

سعر الدولار اليوم

وسجل بنك الشركة المصرفية أعلى سعر للدولار بين البنوك المدرجة عند 53.72 جنيه للشراء و53.86 جنيه للبيع،

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري والمصرف العربي الدولي وبنك الإسكندرية وبنك بيت التمويل الكويتي وبنك أبوظبي الأول وبنك البركة 53.70 جنيه للشراء و53.80 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي وبنك إتش إس بي سي سعر 53.71 جنيه للشراء و53.81 جنيه للبيع.

وسجل بنك مصر ومصرف أبوظبي الإسلامي 53.67 جنيه للشراء و53.77 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية وبنك قناة السويس والبنك العربي الأفريقي والبنك التجاري الدولي 53.65 جنيه للشراء و53.75 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار لدى البنك العقاري المصري العربي والبنك الأهلي الكويتي إلى 53.57 جنيه للشراء و53.67 جنيه للبيع.

سجل المصرف المتحد 53.53 جنيه للشراء و53.63 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 53.49 جنيه للشراء و53.59 جنيه للبيع

. وسجل بنك التعمير والإسكان 53.47 جنيه للشراء و53.57 جنيه للبيع

وسجل الدولار فى بنك أبوظبي التجاري عند 53.45 جنيه للشراء و53.55 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي عند 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع، وسجل كريدي أجريكول 52.58 جنيه للشراء و52.68 جنيه للبيع.