بزيادة 35%.. سويسرا تستورد ذهبًا مصريًا بقيمة 1.33 مليار دولار خلال 8 أشهر

ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة إلى سويسرا بنسبة 35% خلال أول 8 أشهر من عام 2026، لتسجل نحو 1.33 مليار دولار، مقابل نحو 991 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات المعدنية.

ويأتي نمو الصادرات إلى السوق السويسرية بالتزامن مع تراجع إجمالي صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال الفترة نفسها، في ظل تباين أداء الأسواق الخارجية المستقبلة للمنتجات المصرية، وتراجع الصادرات إلى عدد من الوجهات الرئيسية.

الإمارات تتصدر الأسواق المستوردة للذهب المصري

حافظت الإمارات العربية المتحدة على صدارة قائمة أكبر الأسواق المستوردة للذهب والحلي والأحجار الكريمة المصرية خلال أول 8 أشهر من عام 2026، رغم تراجع قيمة الصادرات إليها بنسبة 63%.

وسجلت الصادرات المصرية إلى الإمارات نحو 1.45 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مقابل نحو 3.91 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وجاءت سويسرا في المركز الثاني بقيمة صادرات بلغت 1.33 مليار دولار، محققة نموًا بنسبة 35% مقارنة بنحو 991 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتعكس هذه الأرقام تباين أداء الأسواق الخارجية المستقبلة للذهب المصري، إذ ارتفعت الصادرات إلى سويسرا، في الوقت الذي شهدت فيه الصادرات إلى الإمارات تراجعًا ملحوظًا.

كندا تسجل نموًا في واردات الذهب المصري

ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة إلى كندا بنسبة 34% خلال أول 8 أشهر من عام 2026، لتسجل نحو 12 مليون دولار.

ويأتي نمو الصادرات إلى كندا بالتزامن مع الزيادة المسجلة في السوق السويسرية، رغم تراجع إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة نفسها.

تراجع صادرات الذهب المصري إلى الولايات المتحدة

في المقابل، تراجعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 8% خلال أول 8 أشهر من عام 2026، لتسجل نحو مليوني دولار.

وتوضح المؤشرات تفاوت حركة الصادرات المصرية بين الأسواق الخارجية، مع استمرار الإمارات وسويسرا في صدارة الوجهات الرئيسية للذهب المصري، مقابل تسجيل كندا نموًا في وارداتها وتراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة.

تباين أداء الأسواق الخارجية لصادرات الذهب المصري

تكشف بيانات المجلس التصديري للصناعات المعدنية عن تباين أداء الأسواق المستوردة للذهب والحلي والأحجار الكريمة المصرية خلال أول 8 أشهر من عام 2026، إذ سجلت الصادرات إلى سويسرا وكندا نموًا، بينما تراجعت الصادرات إلى الإمارات والولايات المتحدة.

ويبرز هذا التباين أهمية متابعة حركة الصادرات المصرية وفقًا لكل سوق على حدة، إلى جانب إجمالي صادرات القطاع، لرصد التغيرات في خريطة الأسواق الخارجية ومعدلات الطلب على المنتجات المصرية.