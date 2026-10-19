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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سول : صادرات السيارات تنخفض بنسبة 5.5% في سبتمبر وسط التوترات في الشرق الأوسط

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ

أعلنت وزارة التجارة والصناعة والموارد الكورية الجنوبية اليوم /الاثنين/ أن صادرات كوريا الجنوبية من السيارات انخفضت بمقدار 5.5% على أساس سنوي في سبتمبر بسبب التوترات المستمرة في الشرق الأوسط وتراجع شحنات السيارات المستعملة.

وذكرت الوزارة - في بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أن قيمة صادرات السيارات تراجعت إلى 6.05 مليار دولار في الشهر الماضي مقارنة بـ 6.4 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

وقالت الوزارة إن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وانخفاض شحنات السيارات المستعملة نتيجة فرض لوائح أكثر صرامة في أسواق التصدير الرئيسية قد أثرا سلبا على الصادرات.

وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي بنسبتي 9.2% و15.3% إلى 3.07 مليار دولار و1.11 مليار دولار على التوالي.

وفي المقابل، انخفضت الصادرات المتجهة إلى آسيا والشرق الأوسط بنسبتي 60% و7.1% إلى 330 مليون دولار و350 مليون دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت صادرات السيارات الصديقة للبيئة بما في ذلك الطرازات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية والطرازات الهجينة التي تعمل بالبنزين، بنسبة 5.9% إلى 2.89 مليار دولار.

وانخفضت مبيعات السيارات المحلية بنسبة 14.3% لتصل إلى 135 ألف وحدة في سبتمبر بسبب قلة أيام العمل نتيجة عطلة تشوسوك.

وارتفع عدد السيارات المنتجة محليا بنسبة 3.7% ليصل إلى 347 ألف وحدة وذلك بفضل تحسن الإنتاجية لدى كبرى شركات تصنيع السيارات عقب التوصل إلى اتفاقيات بشأن الأجور مع النقابات العمالية.

وقالت الوزارة إن الحكومة ستدعم النمو المستدام لقطاع صناعة السيارات من خلال التواصل الوثيق مع هذا القطاع، وذلك في ظل تزايد حدة المنافسة من جانب الشركات الصينية.


 

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