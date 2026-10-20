تفاصيل إصابة فرانسيسكو كونسيساو

أعلن نادي يوفنتوس عن تفاصيل إصابة لاعب الفريقفرانسيسكو كونسيساو، التى تعرض لها خلال مشاركته في لقاء لاتسيو، الذي أقيم يوم الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي.

وقال يوفنتوس في بيان عبر موقعه الرسمي، إن الفحوصات الطبية التى خضع لهافرانسيسكو كونسيساو، أثبتت إصابته بخلع في الكتف، وسوف يحتاج إلى فترة علاج وتأهيل تصل إلى ثلاثة أسابيع.

وأوضح البيان أن الطاقم الطبي بنادى يوفنتوس فضل خضوعفرانسيسكو كونسيساو، لبرنامج علاجي وتأهيلى مكثف بدلاً من إجراء عملية جراحية.

وخسر يوفنتوس أمام لاتسيو بثلاثة أهداف دون رد.

ويواجه يوفنتوس لمواجهة نظيره نادى رين الفرنسي، مساء يوم الخميس المقبل في لقاء دوري المؤتمر الأوروبي.