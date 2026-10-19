ضربة جديدة ليوفنتوس.. كونسيساو مهدد بالغياب لمدة شهر

تلقى يوفنتوس ضربة جديدة على مستوى الإصابات، بعدما تعرض جناحه البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو لإصابة في الكتف خلال مواجهة لاتسيو، التي أقيمت الأحد ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن الفحوصات الأولية تشير إلى الاشتباه في تعرض اللاعب لخلع بالكتف الأيسر، على أن يخضع لفحوصات طبية لتحديد طبيعة الإصابة بصورة دقيقة.

وأثارت الإصابة مخاوف داخل النادي الإيطالي، في ظل احتمالية غياب كونسيساو لمدة تصل إلى شهر، حال تأكد التشخيص، وهو ما قد يحرمه من المشاركة في عدد من مباريات الفريق المقبلة.

وتأتي هذه الإصابة في توقيت صعب بالنسبة ليوفنتوس، الذي خسر أمام لاتسيو بثلاثة أهداف دون رد، ليواجه الجهاز الفني تحديا إضافيا في التعامل مع الغيابات خلال المرحلة المقبلة.

وينتظر النادي نتائج الفحوصات الطبية النهائية لتحديد مدة غياب اللاعب والبرنامج العلاجي الذي سيخضع له قبل العودة إلى التدريبات والمباريات.