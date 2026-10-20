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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن: الوضع الإنساني يزداد سوءًا وأعداد النازحين تتصاعد

اليمن
اليمن
البهى عمرو

قال فرانشيسكو جالتيري، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن، إن الوضع الإنساني في البلاد بالغ السوء ويتدهور يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد النازحين منذ بداية أغسطس وخلال سبتمبر، وانتقال معظمهم إلى مدن أخرى مطلع أكتوبر، بينما تعذر الوصول إلى من بقوا داخل المناطق المتضررة، ما حال دون تقديم المساعدات الكافية لهم.

وأضاف جالتيري، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الوصول إلى المناطق المتضررة، خاصة مدن محافظة تعز، أصبح بالغ الصعوبة بسبب إغلاق الطرق أو انعدام الأمن نتيجة تصاعد الأعمال العدائية، موضحًا أن المفاوضات لتحديد مواعيد لدخول المساعدات لم تحقق تقدمًا سهلًا حتى الآن.

وأكد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان استمرار المطالبة بضمان وصول آمن ودون عوائق للمساعدات، وتجديد مخزونات السلع الأساسية والمواد الضرورية، لافتًا إلى أن ملايين الأشخاص يعيشون في المناطق المتأثرة بالنزاع، بينهم أعداد كبيرة بحاجة ماسة إلى الدعم الإنساني.

صندوق الأمم المتحدة اليمن الأمم المتحدة

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