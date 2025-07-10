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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كنت جيالك النهاردة.. عبير صبري تنعى سامح عبد العزيز

عبير صبري
عبير صبري
يارا أمين

نعت الفنانة عبير صبري، المخرج الراحل سامح عبد العزيز الذي توفي صباح اليوم إثر أزمة صحية.

وكتبت عبير صبري عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: “ربنا يرحمك ياسامح ويغفرلك كنت جايالك النهارده الساعة تمانيه المستشفي اشوفك بس انت مشيت قبل مانودعك، ربنا يرحم قلبك الطيب وروحك الجميلة، اشتغلت معاك خيانة عهد ويوتيرن وجميله وليله العيد، نجحت معاك، وانت مشيت فجأة، انا زعلانه اوي وحزينة ربنا يجعل مثواك الجنة ويعفو عنك ويغفرلك يارب”.

روبي تنعي سامح عبدالعزيز


نعت الفنانة روبي المخرج الراحل سامح عبدالعزيز، طليقها ووالد ابنتها الوحيدة “طيبة”، وذلك في أول تعليق لها بعد إعلان وفاته صباح اليوم الخميس.

ونشرت روبي عبر حسابها الرسمي على موقع الصور إنستجرام صورة للمخرج الراحل، وكتبت: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى المخرج الكبير سامح عبدالعزيز".

وأضافت روبي: “اللهم ارحمه واغفر له واعفُ عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد”.


ويُعد المخرج سامح عبدالعزيز من أبرز الأسماء في الساحة الفنية خلال العقدين الأخيرين، وقدّم مجموعة من الأفلام والأعمال الدرامية التي لقيت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ومن بينها أفلام: «كباريه» و«الفرح» و«حلاوة روح»، إلى جانب مسلسلات مميزة مثل «رمضان كريم»، شهادة معاملة أطفال، وتميز بأسلوبه الواقعي وقدرته على المزج بين الترفيه والطرح الاجتماعي العميق، ما جعله أحد صناع التأثير في الدراما المصرية.
 

عبير صبري سامح عبدالعزيز خيانة عهد إنستجرام

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