روبي أول الحاضرين في جنازة المخرج سامح عبد العزيز.. صورة

بدأ منذ قليل، تشييع جنازة المخرج سامح عبد العزيز في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وحرصت الفنانة روبي، على أن تكون أول المتواجدين في الجنازة التي تقام حاليا وسط حضور عدد من الفنانين.

وكانت نشرت روبي عبر حسابها على إنستجرام، صورة للمخرج سامح عبد العزيز ، معلقة عليها: إنا لله و إنا إليه راجعون توفي إلي رحمة الله تعالى المخرج الكبير سامح عبد العزيز ، اللهم ارحمة و أغفر له و اعفو عنه و اكرم نزله ووسع مدخله بالماء و الثلج والبرد".

وأعلنت نقابة المهن السينمائية، عن إقامة عزاء للمخرج الراحل سامح عبد العزيز، الذي وافته المنية صباح اليوم، الخميس، إثر أزمة صحية.

عزاء سامح عبد العزيز

ويقام العزاء يوم الأحد الموافق 13 يوليو الجاري، بمسجد الشرطة في التجمع الخامس، داخل قاعتي الروضة والكوثر.