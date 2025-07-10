أطيب قلب وأجدع حد.. صلاح عبدالله ينعى سامح عبد العزيز

نعى الفنان صلاح عبدالله، المخرج سامح عبدالعزيز، الذي وافته المنية فجر اليوم، الخميس، عن عمر 49 عاما، إثر أزمة صحية.

وكتب صلاح عبدالله عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: “لسه عارف ياسامح ومش فاكر الصورة دي كانت إمتى وفين بس فاكر كويس:درس خصوصي أول إخراج ليك، كباريه، الفرح، الحارة ثم لما جيتلك ضيف في آخر أعمالك، وفاكر قوي قد إيه كنت أطيب قلب وأجدع حد وأخف دم، أرجوكم الفاتحة والدعاء لأروع فنان وأجمل إنسان”.

جنازة سامح عبد العزيز

وشهدت جنازة المخرج سامح عبد العزيز حضورا كبيرا من زملاء المخرج الراحل بالوسط الفني وأفراد أسرته، في مقدمتهم الفنانة روبي، طليقته ووالدة ابنته طيبة، بجانب الفنانين محمد هنيدي وسلوى عثمان وريهام حجاج وعلاء مرسي وأحمد خالد صالح وهنادي مهنا والمنتج أحمد السبكي والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.