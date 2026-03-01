برشلونة يتلقى ضربة موجعة بإصابة ليفاندوفسكي قبل مواجهة أتلتيكو في كأس الملك

أعلن نادي برشلونة معاناة مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي من إصابة تعرض لها في المباراة الأخيرة بالدوري الإسباني أمام فياريال.

وكشف برشلونة، عبر بيانه الطبي على "إكس"، أن الفحوصات أظهرت كسرًا في الجدار الداخلي لمحجر العين اليسرى لدى ليفاندوفسكي، ما سيمنعه من المشاركة في لقاء الثلاثاء المقبل.

ويشار إلى أن ليفاندوفسكي سيغيب عن إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا.

ويستعد برشلونة لمواجهة صعبة بعد خسارته ذهابًا بنتيجة 0-4 على ملعب "واندا متروبوليتانو"، في وقت يسعى فيه الفريق الكتالوني لتحقيق ريمونتادا تاريخية.