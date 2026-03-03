يبحث عدد من المواطنين وخاصة المقيمين بالخارج عن اسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم مقابل الجنيه.
سعر الريال السعودي اليوم
وارتفع اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026، سعر الريال السعودي، بحوالي بنحو 12 قرشا تقريبا، أمام الجنيه المصري مقارنة بأسعار أمس، في البنوك الحكوميه والخاصة.
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 في البنوك المصرية
سجل سعر الريال السعودي استقرارا نسبيا أمام الجنيه المصري خلال آخر التعاملات، مع اختلافات طفيفة بين البنوك العاملة في السوق المحلية.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
بلغ 13.06 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
سجل 13.06 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي
بلغ 13.06 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك البركة
سجل 13.02 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB
وصل إلى 13.08 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سجل 13.25 جنيه للشراء، و13.29 جنيه للبيع.
أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري
وسجلت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث في 3 مارس 2026 الساعة 9:19:30 صباحا، للبنك الاهلي المصري، المستويات التالية سواء للتعاملات النقدية «بنكنوت» أو التحويلات.
الدينار الكويتي
بنكنوت: شراء 158.4851 جنيه – بيع 161.1711 جنيه
تحويل: شراء 158.4851 جنيه – بيع 161.1711 جنيه
الريال السعودي
بنكنوت: شراء 13.0641 جنيه – بيع 13.132 جنيه
تحويل: شراء 13.0641 جنيه – بيع 13.132 جنيه
الدرهم الإماراتي
بنكنوت: شراء 13.3747 جنيه – بيع 13.4145 جنيه
تحويل: شراء 13.3747 جنيه – بيع 13.4145 جنيه
الدينار البحريني
بنكنوت: شراء 129.0788 جنيه – بيع 130.6273 جنيه
تحويل: لا يوجد
الريال العماني
بنكنوت: شراء 126.4498 جنيه – بيع 127.974 جنيه
تحويل: لا يوجد
الريال القطري
بنكنوت: شراء 12.4797 جنيه – بيع 13.5171 جنيه
تحويل: لا يوجد
الدينار الأردني
بنكنوت: شراء 68.8414 جنيه – بيع 69.5904 جنيه
تحويل: لا يوجد
الدولار الأمريكي
بنكنوت: شراء 49.17 جنيه – بيع 49.27 جنيه
تحويل: شراء 49.17 جنيه – بيع 49.27 جنيه
اليورو
بنكنوت: شراء 57.347 جنيه – بيع 57.6755 جنيه
تحويل: شراء 57.347 جنيه – بيع 57.6755 جنيه
الجنيه الإسترليني
بنكنوت: شراء 65.6665 جنيه – بيع 66.145 جنيه
تحويل: شراء 65.6665 جنيه – بيع 66.145 جنيه
الدولار الكندي
بنكنوت: شراء 35.9351 جنيه – بيع 36.0662 جنيه
تحويل: شراء 35.9351 جنيه – بيع 36.0662 جنيه
الكرون الدنماركي
بنكنوت: لا يوجد
تحويل: شراء 7.6762 جنيه – بيع 7.7206 جنيه
الكرون النرويجي
بنكنوت: لا يوجد
تحويل: شراء 5.1188 جنيه – بيع 5.1585 جنيه
الكرونا السويدية
بنكنوت: لا يوجد
تحويل: شراء 5.347 جنيه – بيع 5.3839 جنيه
الفرنك السويسري
بنكنوت: شراء 62.8933 جنيه – بيع 63.2884 جنيه
تحويل: شراء 62.8933 جنيه – بيع 63.2884 جنيه
100 ين ياباني
بنكنوت: شراء 31.2012 جنيه – بيع 31.3462 جنيه
تحويل: شراء 31.2012 جنيه – بيع 31.3462 جنيه
الدولار الأسترالي
بنكنوت: شراء 34.8124 جنيه – بيع 35.095 جنيه
تحويل: شراء 34.8124 جنيه – بيع 35.095 جنيه
اليوان الصيني
بنكنوت: لا يوجد
تحويل: شراء 7.1298 جنيه – بيع 7.1649 جنيه
وتعكس هذه الأسعار حركة التداول الرسمية داخل القطاع المصرفي، في ظل متابعة مستمرة من المتعاملين لتقلبات سوق الصرف محليا وعالميا.