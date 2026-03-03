يبحث عدد من المواطنين وخاصة المقيمين بالخارج عن اسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم مقابل الجنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

وارتفع اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026، سعر الريال السعودي، بحوالي بنحو 12 قرشا تقريبا، أمام الجنيه المصري مقارنة بأسعار أمس، في البنوك الحكوميه والخاصة.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي استقرارا نسبيا أمام الجنيه المصري خلال آخر التعاملات، مع اختلافات طفيفة بين البنوك العاملة في السوق المحلية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ 13.06 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل 13.06 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

بلغ 13.06 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل 13.02 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وصل إلى 13.08 جنيه للشراء، و13.13 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل 13.25 جنيه للشراء، و13.29 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري



وسجلت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث في 3 مارس 2026 الساعة 9:19:30 صباحا، للبنك الاهلي المصري، المستويات التالية سواء للتعاملات النقدية «بنكنوت» أو التحويلات.



الدينار الكويتي

بنكنوت: شراء 158.4851 جنيه – بيع 161.1711 جنيه

تحويل: شراء 158.4851 جنيه – بيع 161.1711 جنيه

الريال السعودي

بنكنوت: شراء 13.0641 جنيه – بيع 13.132 جنيه

تحويل: شراء 13.0641 جنيه – بيع 13.132 جنيه

الدرهم الإماراتي

بنكنوت: شراء 13.3747 جنيه – بيع 13.4145 جنيه

تحويل: شراء 13.3747 جنيه – بيع 13.4145 جنيه

الدينار البحريني

بنكنوت: شراء 129.0788 جنيه – بيع 130.6273 جنيه

تحويل: لا يوجد

الريال العماني

بنكنوت: شراء 126.4498 جنيه – بيع 127.974 جنيه

تحويل: لا يوجد

الريال القطري

بنكنوت: شراء 12.4797 جنيه – بيع 13.5171 جنيه

تحويل: لا يوجد

الدينار الأردني

بنكنوت: شراء 68.8414 جنيه – بيع 69.5904 جنيه

تحويل: لا يوجد

عمله



الدولار الأمريكي

بنكنوت: شراء 49.17 جنيه – بيع 49.27 جنيه

تحويل: شراء 49.17 جنيه – بيع 49.27 جنيه

اليورو

بنكنوت: شراء 57.347 جنيه – بيع 57.6755 جنيه

تحويل: شراء 57.347 جنيه – بيع 57.6755 جنيه

الجنيه الإسترليني

بنكنوت: شراء 65.6665 جنيه – بيع 66.145 جنيه

تحويل: شراء 65.6665 جنيه – بيع 66.145 جنيه

الدولار الكندي

بنكنوت: شراء 35.9351 جنيه – بيع 36.0662 جنيه

تحويل: شراء 35.9351 جنيه – بيع 36.0662 جنيه

الكرون الدنماركي

بنكنوت: لا يوجد

تحويل: شراء 7.6762 جنيه – بيع 7.7206 جنيه

الكرون النرويجي

بنكنوت: لا يوجد

تحويل: شراء 5.1188 جنيه – بيع 5.1585 جنيه

الكرونا السويدية

بنكنوت: لا يوجد

تحويل: شراء 5.347 جنيه – بيع 5.3839 جنيه

الفرنك السويسري

بنكنوت: شراء 62.8933 جنيه – بيع 63.2884 جنيه

تحويل: شراء 62.8933 جنيه – بيع 63.2884 جنيه

100 ين ياباني

بنكنوت: شراء 31.2012 جنيه – بيع 31.3462 جنيه

تحويل: شراء 31.2012 جنيه – بيع 31.3462 جنيه

الدولار الأسترالي

بنكنوت: شراء 34.8124 جنيه – بيع 35.095 جنيه

تحويل: شراء 34.8124 جنيه – بيع 35.095 جنيه



اليوان الصيني

بنكنوت: لا يوجد

تحويل: شراء 7.1298 جنيه – بيع 7.1649 جنيه

وتعكس هذه الأسعار حركة التداول الرسمية داخل القطاع المصرفي، في ظل متابعة مستمرة من المتعاملين لتقلبات سوق الصرف محليا وعالميا.