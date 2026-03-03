ارتفاع سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

سجل سعر الريال السعودي اليوم ارتفاعا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3-3-2026 داخل البنوك المصرية، مع اختلاف طفيف بين البنوك في مستويات الشراء والبيع.

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء في بنك HSBC عند 13.110 جنيه، فيما تراوحت أسعار البيع بين 13.126 و13.143 جنيه في أغلب البنوك، مع وجود فروق أكبر في بعض البنوك الخاصة.

أسعار الريال السعودي اليوم الثلاثاء 3-3-2026 في البنوك

HSBC:

13.110 جنيه للشراء، 13.140 جنيه للبيع

المصرف العربي الدولي: 13.102 جنيه للشراء، 13.136 جنيه للبيع

QNB الأهلي: 13.098 جنيه للشراء، 13.136 جنيه للبيع

البنك المركزي المصري: 13.093 جنيه للشراء، 13.139 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 13.088 جنيه للشراء، 13.136 جنيه للبيع

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 13.088 جنيه للشراء، 13.126 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 13.069 جنيه للشراء، 13.109 جنيه للبيع

بنك مصر: 13.064 جنيه للشراء، 13.136 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري: 13.064 جنيه للشراء، 13.136 جنيه للبيع

بنك قناة السويس: 13.046 جنيه للشراء، 13.143 جنيه للبيع

كريدي أجريكول مصر: 13.030 جنيه للشراء، 13.140 جنيه للبيع

بنك البركة مصر: 13.025 جنيه للشراء، 13.131 جنيه للبيع

بنك الكويت الوطني NBK: 12.961 جنيه للشراء، 13.263 جنيه للبيع

البنك العقاري المصري العربي: 12.771 جنيه للشراء، 13.130 جنيه للبيع.