قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فصائل عراقية تعلن تنفيذ هجوم على فندق يضم جنودا أمريكيين في أربيل
ستعرفون قريبا.. ترامب يتوعد إيران برد قوي على هجوم السفارة الأمريكية بالسعودية
نتنياهو: هاجمنا إيران قبل أن تصبح قدراتها النووية محصنة
أشواط إضافية.. خالد طلعت يثير غضب جماهير الأهلي والسبب الحكام
اجتماع عاجل مع توروب.. محمد طارق أضا يكشف تطورات هامة داخل الأهلي
هشام يكن: هتافات الجماهير ضدي كانت تعطيني باور في الملعب
محمود أبو الدهب: الدوري محسوم للأهلي بنسبة 100% .. والشاطر يضحك في الآخر
استمرت سنوات.. تفاصيل عملية استخباراتية إسرائيلية لاغتيال المرشد الإيراني
دعاء الفجر 13 رمضان.. كلمات مستجابة لتيسير الرزق والفرج القريب
بين الحرب والتجارة.. مصر تعيد توجيه الحاصلات الزراعية للسوق المحلي وخبير يوضح مستقبل الأسعار
كريستوف بولسكي: الأوروبيون متفقون على أن العالم وإيران سيكونان أفضل بعد خامنئي
يسرائيل هيوم: 15 طائرة تزويد بالوقود أمريكية في طريقها إلى الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
محمد صبيح

سجل سعر الريال السعودي اليوم ارتفاعا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3-3-2026 داخل البنوك المصرية، مع اختلاف طفيف بين البنوك في مستويات الشراء والبيع.

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء في بنك HSBC عند 13.110 جنيه، فيما تراوحت أسعار البيع بين 13.126 و13.143 جنيه في أغلب البنوك، مع وجود فروق أكبر في بعض البنوك الخاصة.

أسعار الريال السعودي اليوم الثلاثاء 3-3-2026 في البنوك

HSBC:

13.110 جنيه للشراء، 13.140 جنيه للبيع

المصرف العربي الدولي: 13.102 جنيه للشراء، 13.136 جنيه للبيع

QNB الأهلي: 13.098 جنيه للشراء، 13.136 جنيه للبيع

البنك المركزي المصري: 13.093 جنيه للشراء، 13.139 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 13.088 جنيه للشراء، 13.136 جنيه للبيع

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 13.088 جنيه للشراء، 13.126 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 13.069 جنيه للشراء، 13.109 جنيه للبيع

أسعار الريال السعودي أمام الجنيه

بنك مصر: 13.064 جنيه للشراء، 13.136 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري: 13.064 جنيه للشراء، 13.136 جنيه للبيع

بنك قناة السويس: 13.046 جنيه للشراء، 13.143 جنيه للبيع

كريدي أجريكول مصر: 13.030 جنيه للشراء، 13.140 جنيه للبيع

بنك البركة مصر: 13.025 جنيه للشراء، 13.131 جنيه للبيع

بنك الكويت الوطني NBK: 12.961 جنيه للشراء، 13.263 جنيه للبيع

البنك العقاري المصري العربي: 12.771 جنيه للشراء، 13.130 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي سعر الريال السعودي اليوم أسعار الريال السعودي اليوم في البنوك البنك المركزي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

منحة التموين

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

الإيجار القديم

بعد حكم النقض.. متى ينتهي عقد الإيجار القديم بالقانون؟

الأرصاد

بعد برودة اليوم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدًا

نور وزوجها الراحل

وفاة رجل الأعمال السوري يوسف أنطاكي زوج الفنانة اللبنانية نور

ترشيحاتنا

فولكس فاجن بولو

فولكس فاجن بولو 2026 تتحدى الكبار بأداء ألماني وتقنيات متطورة

BYD

تراجع حاد في مبيعات بي واي دي خلال فبراير.. وانخفاض بنسبة 41% وسط تباطؤ الطلب

نيللى كريم

مسلسل على قد الحب الحلقة 13 .. اعتراف محمود الليثي بحقيقته لنيللى كريم ورد فعل غير متوقع

بالصور

فولكس فاجن بولو 2026 تتحدى الكبار بأداء ألماني وتقنيات متطورة

فولكس فاجن بولو
فولكس فاجن بولو
فولكس فاجن بولو

تراجع حاد في مبيعات بي واي دي خلال فبراير.. وانخفاض بنسبة 41% وسط تباطؤ الطلب

BYD
BYD
BYD

مسلسل على قد الحب الحلقة 13 .. اعتراف محمود الليثي بحقيقته لنيللى كريم ورد فعل غير متوقع

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

فيديو

نانسي صلاح

كان معمولي عمل بخراب البيت.. نانسي صلاح تحكي تفاصيل صادمة عن السحر

متهم واقعة كرداسة

حادث قديم ومسكنات قوية .. أسرار جديدة عن متهم دهس كرداسة

محمد رمضان

الفيراري السبب.. محمد رمضان يفاجئ الجمهور بسبب غيابه عن دراما رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد