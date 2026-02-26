تعرف على أعلى وأقل سعر للريال السعودي في البنوك اليوم

شهد سعر الريال السعودي اليوم حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، مع تقارب ملحوظ في أسعار الشراء والبيع، خاصة مع استمرار الطلب المرتبط بموسم العمرة والاستعدادات المبكرة لموسم الحج.

وجاءت سعر الريال مقابل الجنيه في البنوك اليوم كالتالي:

البنك المركزي المصري:

12.76 جنيه للشراء

• 12.80 جنيه للبيع



البنك الأهلي:

12.72 جنيه للشراء

• 12.79 جنيه للبيع



بنك مصر

12.72 جنيه للشراء

• 12.79 جنيه للبيع



بنك البركة

12.69 جنيه للشراء

• 12.78 جنيه للبيع



بنك قناة السويس

12.72 جنيه للشراء

• 12.80 جنيه للبيع



مصرف أبوظبي الإسلامي

12.44 جنيه للشراء

• 12.79 جنيه للبيع



بنك الإسكندرية

12.75 جنيه للشراء

• 12.79 جنيه للبيع



ويلاحظ أن أعلى سعر بيع سجله البنك المركزي وبنك قناة السويس عند 12.80 جنيه، فيما جاء أقل سعر شراء لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 12.44 جنيه