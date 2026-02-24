سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الثلاثاء 24-2-2026

شهدت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في البنوك خلال تعاملات اليوم، حيث تراوح سعر الشراء بين 12.585 جنيه و12.711 جنيه، بينما تراوح سعر البيع بين 12.674 جنيه و12.869 جنيه وفق آخر تحديثات معلنة.

QNB الأهلي الشراء: 12.711 جنيه البيع: 12.740 جنيه المصرف

العربي الدولي الشراء: 12.711 جنيه البيع: 12.740 جنيه

HSBC مصر الشراء: 12.710 جنيه البيع: 12.740 جنيه

البنك المركزي المصري الشراء: 12.706 جنيه البيع: 12.744 جنيه

البنك الأهلي الكويتي – بيريوس الشراء: 12.698 جنيه البيع: 12.728 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB) الشراء: 12.691 جنيه البيع: 12.740 جنيه

بنك الإسكندرية الشراء: 12.673 جنيه البيع: 12.713 جنيه

بنك مصر الشراء: 12.668 جنيه البيع: 12.740 جنيه

البنك الأهلي المصري الشراء: 12.668 جنيه البيع: 12.740 جنيه

بنك قناة السويس الشراء: 12.660 جنيه البيع: 12.746 جنيه

بنك البركة الشراء: 12.646 جنيه البيع: 12.740 جنيه

كريدي أجريكول مصر الشراء: 12.640 جنيه البيع: 12.740 جنيه

بنك التعمير والإسكان الشراء: 12.609 جنيه البيع: 12.674 جنيه

بنك الكويت الوطني NBK الشراء: 12.585 جنيه البيع: 12.869 جنيه