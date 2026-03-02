ريال مدريد يعلن إصابة مبابي بالتواء في ركبته اليسرى

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، في بيان رسمي تفاصيل إصابة الدولي الفرنسي كيليان مبابي، نجم الفريق الأول.

وقال النادي في بيان: “‏بعد إجراء فحوصات على لاعبنا كيليان مبابي من قبل أخصائيين طبيين فرنسيين، تحت إشراف الخدمات الطبية لريال مدريد”.

وأضاف: “تم تأكيد تشخيص إصابته بالتواء في ركبته اليسرى، حاليا يخضع للعلاج التحفظي”.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره خيتافي اليوم ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويحتل فريق ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة بفارق 4 نقاط عن خيتافي.