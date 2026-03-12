قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

اعتماد المخططات التفصيلية لمدن "نقادة فرشوط دشنا وقفط" بقنا

اعتماد المخطط التفصيلي بقنا
اعتماد المخطط التفصيلي بقنا
يوسف رجب

اعتمد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، المخططات التفصيلية لمدن نقادة، فرشوط، دشنا، وقفط، والتي تشمل حدود الحيز العمراني للمدن، للمساهمة في تعزيز التنمية العمرانية والقضاء على البناء العشوائي والمخالف.


جاء ذلك خلال اجتماع بديوان عام المحافظة، بحضور، اللواء سامي علامي، السكرتير العام، والمهندسة رضوى عبدالرحمن، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة.

وأشار محافظ قنا، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال المراجعة النهائية للمخططات، ومن ضمنها أعمال توقيع الحيز العمراني، بمراكز نقادة وفرشوط، ودشنا، وقفط، خاصة وأن العمل يتم وفق ضوابط قانون البناء 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، موضحًا أن هذه المخططات تهدف إلى القضاء على العشوائيات والبناء المخالف والمساهمة في إحداث التنمية العمرانية، مع مراعاة الضوابط العمرانية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

وأكد الببلاوى، بأن المحافظة مستمرة في استكمال اعتماد باقي المخططات التفصيلية لبقية المدن والمراكز، لتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي، والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، مشيداً بالدور البناء الذي تقدمه الهيئة العامة للتخطيط العمراني، في تقديم الدعم الفني الكامل لإعداد المخططات التفصيلية.
جدير بالذكر، أن محافظة قنا، أصدرت قرابة 3386 رخصة بناء في مختلف قرى ومدن مراكز المحافظة، حيث تم إصدار 580 رخصة بمركز أبوتشت، و169 رخصة بفرشوط، و807 رخصة بنجع حمادي، و334 بدشنا، و304 بمركز قنا، و105 بالوقف، و213 بقفط، و496 بقوص، و378 بنقادة، وذلك من الأول من يوليو 2025 وحتى آخر فبراير الماضي.

قنا المخططات التفصيلية حدود الحيز العمراني البناء العشوائي قانون البناء 119

