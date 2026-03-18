الالتزام بمعايير الجودة..محافظ يوجه بتسريع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

عقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لاستعراض الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية الحالية للعام المالي 2026/2025، ومتابعة نسب الإنجاز في المشروعات الجارية بمختلف القطاعات.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب عدد من مسئولي القطاعات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية، في إطار التنسيق المستمر لضمان تحقيق مستهدفات التنمية.

واستعرض محافظ قنا، خلال الاجتماع، معدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شدد الببلاوي، على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من قبل القيادات التنفيذية، والتأكد من جودة الأعمال المنفذة، مع الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية، بما يحقق الاستفادة القصوى من الاستثمارات الحكومية، موجهًا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، والتنسيق بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل دون الإخلال بالجودة.

وأكد محافظ قنا، على رؤساء الوحدات المحلية، سرعة إنجاز المشروعات قبل انتهاء السنة المالية، لضمان حسن الاستفادة منها ودخولها الخدمة الفعلية، بما يعود بالنفع على المواطنين.