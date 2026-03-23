خلال عطلة عيد الفطر.. إزالة69 تعديا على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بقنا

تابع اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، أعمال تنفيذ قرارات الإزالة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لحالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، مع التأكيد على سرعة التعامل الفوري مع المخالفات ورصد أي تعديات في مهدها، بحضور وأحمد عبد الخالق، مدير مركز السيطرة.

وأكد السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، أن جهود الإزالات أسفرت عن تنفيذ 69 حالة إزالة بمراكز أبوتشت وفرشوط وقوص ودشنا وقنا، منها 32 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 37 قيراطًا، و36 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، بالإضافة إلى حالة واحدة ضمن المتغيرات المكانية، بإجمالي مساحة 15620 مترًا مربعًا.

وشنت الوحدة المحلية لمركز قوص، بإشراف الدكتور علاء شاكر، رئيس المركز، حملة موسعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وبمتابعة محمود عبد الصبور وسيد عواد نائبي رئيس المركز، أسفرت عن تنفيذ 22 قرار إزالة لحالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية بإجمالي مساحة بلغت 11085 مترا مربعا ضمن جهود استرداد حقوق الدولة والحفاظ على الأراضي الزراعية.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز أبوتشت، بإشراف سيد تمساح، رئيس المركز، وبقيادة ميدانية من أحمد فريج، نائب رئيس المركز، حملة مكبرة بالتنسيق مع رؤساء قرى القارة وسمهود وإدارة المتابعة، أسفرت عن تنفيذ إزالات فورية لـ20 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، وذلك ضمن جهود الوحدة المستمرة لفرض سيادة القانون ومنع عودة التعديات، مع مناشدة المواطنين بسرعة تقنين أوضاعهم القانونية.

وشدد السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل العمل بكامل طاقتها خلال أيام عيد الفطر، لضمان التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات، خاصة التعدي على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك متابعة لحظية من خلال مركز السيطرة وغرفة العمليات الرئيسية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، لضمان تنفيذ الإزالات وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.