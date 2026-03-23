ثورة تصحيح في الأهلي.. رحيل أعضاء الإسكاوتنج ومدير الكرة ورئيس قطاع الناشئين
طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين.. رابط فوري
حرب إيران تشعل حسابات القوى الكبرى.. روسيا بين مكاسب اقتصادية وخسائر جيوسياسية
يونايتد إيرلاينز تخفض رحلاتها لارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب مع إيران
البترول: فالاريس دي إس 12 تصل مصر لحفر 4 آبار غاز جديدة بالبحر المتوسط
متي تنخفض أسعار الطماطم بالأسواق وكم سيصل سعر الكيلو؟.. نقيب الفلاحين يجيب
أمين التعاون الخليجي والمفوضة الأوروبية للبحر المتوسط يناقشان الإعتداءات الإيرانية
بعد تصريحات ترامب بشأن إيران.. نتنياهو: إسرائيل سنمنع التوصل إلى اتفاق سيئ
وكيل اقتصادية الشيوخ: تصريحات ترامب تخفف التوتر مؤقتا وتربك أسواق الطاقة والذهب
نظافة وصيانة .. 30 صورة ترصد إستعدادات المدارس لعودة الدراسة غداً
ترامب: إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق وقد يتم ذلك في غضون 5 أيام أو أقل
تذاكر طيران مجانية وفيلا وسيارة .. تفاصيل عقد توروب مع الأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
محافظات

خلال عطلة عيد الفطر.. إزالة69 تعديا على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بقنا

يوسف رجب

تابع اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، أعمال تنفيذ قرارات الإزالة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لحالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، مع التأكيد على سرعة التعامل الفوري مع المخالفات ورصد أي تعديات في مهدها، بحضور وأحمد عبد الخالق، مدير مركز السيطرة.

وأكد السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، أن جهود الإزالات أسفرت عن تنفيذ 69 حالة إزالة بمراكز أبوتشت وفرشوط وقوص ودشنا وقنا، منها 32 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 37 قيراطًا، و36 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، بالإضافة إلى حالة واحدة ضمن المتغيرات المكانية، بإجمالي مساحة 15620 مترًا مربعًا.

وشنت الوحدة المحلية لمركز قوص، بإشراف الدكتور علاء شاكر، رئيس المركز، حملة موسعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وبمتابعة محمود عبد الصبور وسيد عواد نائبي رئيس المركز، أسفرت عن تنفيذ 22 قرار إزالة لحالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية بإجمالي مساحة بلغت 11085 مترا مربعا ضمن جهود استرداد حقوق الدولة والحفاظ على الأراضي الزراعية.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز أبوتشت، بإشراف سيد تمساح، رئيس المركز، وبقيادة ميدانية من أحمد فريج، نائب رئيس المركز، حملة مكبرة بالتنسيق مع رؤساء قرى القارة وسمهود وإدارة المتابعة، أسفرت عن تنفيذ إزالات فورية لـ20 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، وذلك ضمن جهود الوحدة المستمرة لفرض سيادة القانون ومنع عودة التعديات، مع مناشدة المواطنين بسرعة تقنين أوضاعهم القانونية.

وشدد السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل العمل بكامل طاقتها خلال أيام عيد الفطر، لضمان التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات، خاصة التعدي على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك متابعة لحظية من خلال مركز السيطرة وغرفة العمليات الرئيسية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، لضمان تنفيذ الإزالات وفقًا للبرنامج الزمني المحدد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النوم بعد صلاة الفجر

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب

الذهب

الجرام أقل من 6000… سعر الذهب اليوم الإثنين بعد التراجع

البنزين

بعد العيد..أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 مارس 2026

الفتاة الضحية بالغربية

تشكيل لجنة عاجلة لانقاذ حياة "طفلة البالونة"

حالة الطقس

أمطار ورياح مثيرة للرمال تضرب عدة مناطق.. تنبيهات عاجلة من الأرصاد حول طقس الأيام المقبلة

الخطيب

لاعب الزمالك السابق يسخر من بيان إدارة الأهلي بعد الخسارة من الترجي

النادي الأهلي

بعد زلزال الترجي.. توروب يستفز الأهلي بـ 5 إجراءات صادمة

أربيل

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 23 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة

حمامات سباحة

العيد أحلى.. إقبال الشباب على حمام سباحة نادى كفر الشيخ | صور

عروض فنية ورياضية

فعاليات «العيد أحلى» مستمرة في مراكز شباب كفر الشيخ | صور

خلال عطلة العيد.. حملات مكبرة بالشرقية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

الأشموني: إحكام الرقابة على المحال العامة وتقنين أوضاع المخالفين بالشرقية

محل
محل
محل

مصطفى حجاج يشعل إحتفالية عيد الفطر على مسرح البالون.. صور

مصطفى حجاج
مصطفى حجاج
مصطفى حجاج

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

بعد نشر صدى البلد.. سقوط متحرش الميكروباص بسوهاج في قبضة الأمن بسوهاج| نهاية فضيحة الطريق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد