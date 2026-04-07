انتهاء مهلة ترامب لـ إيران
المنصورة الأهلية: التحول الرقمي والحوكمة طريقنا لمنافسة الجامعات العالمية

رئيس جامعه المنصوره الاهلية
رئيس جامعه المنصوره الاهلية
همت الحسينى

عقد  الدكتور محمد عبد العظيم، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، لقاءً مع أعضاء الجهاز الإداري، بحضور عمداء الكليات ومديري الإدارات المختلفة، في إطار حرص إدارة الجامعة على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع العاملين، ومتابعة سير العمل بكافة الإدارات، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي.

وأكد رئيس الجامعة خلال اللقاء على أهمية تكاثف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بمنظومة العمل الإداري، مشددًا على ضرورة السعي المستمر لوضع الجامعة في مصاف الجامعات المتميزة على المستويين المحلي والدولي.

كما شدد على أهمية التحول الرقمي الشامل داخل جميع الإدارات، من خلال تفعيل البرامج الإلكترونية وتطبيقها بكفاءة، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل، وتحسين جودة الخدمات، وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية.

وأوضح أن تطبيق مبادئ الحوكمة يمثل ركيزة أساسية في تطوير الأداء الإداري، لما له من دور في تعزيز الشفافية، وتحقيق الانضباط المؤسسي، وضمان جودة الأداء في مختلف القطاعات.

ووجّه  الدكتور محمد عبد العظيم بضرورة الحد من البيروقراطية في الإجراءات الإدارية، والعمل على تحقيق أعلى درجات المرونة والسرعة في إنجاز المعاملات، بما ينعكس إيجابيًا على كفاءة العمل داخل الجامعة.

كما شدد على الالتزام بأسس الاحترام المتبادل في جميع التعاملات بين منسوبي الجامعة، من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب، بما يسهم في خلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة.

وأشار إلى بدء إجراءات تطوير المنظومة الإلكترونية بالجامعة، والتي تشمل نظم الطلاب والعاملين والمخازن والموارد البشرية، بهدف تحديثها بما يتواكب مع مكانة الجامعة وتطلعاتها المستقبلية.

وأكد رئيس الجامعة ترحيب إدارة الجامعة بكافة المقترحات المقدمة من منسوبيها، مع الالتزام بدراستها بعناية وتوفير الحلول والبدائل المناسبة في أسرع وقت ممكن.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية جامعة المنصورة الأهلية الهادفة إلى تطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءته، بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي ومعايير الجودة العالمية.

الدقهليه جامعه المنصوره التحول الرقمى

التدخين الإلكتروني يرفع خطر الاصابة بسرطان الرئة والفم
فوائد إستخدام السدر المطحون للشعر والبشرة
علاقة السجائر الإلكترونية بالسرطان
السردين
