محافظ الدقهلية يتابع حملة رفع الإشغالات بسوق كفر البدماص وشارع الدراسات

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال حملة رفع الإشغالات بسوق كفر البدماص وشارع الدراسات بمدينة المنصورة، والتي كلف بها وائل عابد رئيس حي شرق المنصورة خلال جولته التفقدية للسوق أمس الإثنين، في إطار المتابعة الميدانية اليومية التي يقوم بها المحافظ في مختلف المراكز والمدن والأحياء والقرى.

كما كلف محافظ الدقهلية بالتأكد من أسعار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة والدواجن والأسماك ومختلف السلع المعروضة بالسوق، مؤكدا حرصه الشديد على دعم البائعين والتجار واستمرار عرض منتجاتهم وتذليل أي عقبات يمكن أن تواجههم في السوق، مع ضرورة الالتزام بالأسعار والحفاظ على المظهر الحضاري وتوفير ممرات آمنة.

وأكد المحافظ سعيه الدائم لتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في جميع أماكن البيع والمنافذ، كما أكد أن الدولة لا تدخر جهدا لتوفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية في جميع مراكز ومدن المحافظة للتيسير على المواطنين في قضاء احتياجاتهم الأساسية.

وكان محافظ الدقهلية كلف خلال جولته بالسوق، برفع كافة الإشغالات التي تعوق حركة المرور والسير بالسوق وتوفير ممر آمن داخله، والمتابعة المستمرة لحالة السوق والشوارع المحيطة، كما كلف برفع تجمعات صلبة بأحد الشوارع الجانبية بالسوق، كما شدد على استمرار تكثيف أعمال النظافة بالسوق والشوارع المحيطة والمنطقة، واستمرار أعمال رفع كفاءة شارع الدراسات.