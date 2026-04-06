محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة الجديدة يتفقدان معرض أيادي مصر الـ41

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصوره الجديده ، والدكتور حسين مغربي نائب المحافظ معرض " أيادي مصر " الـ41 والمقام بجامعة المنصورة الجديدة، والذي يضم 35 عارضًا، وذلك في إطار دعم أصحاب الحرف اليدوية والمنتجات المحلية وتشجيعهم على مواصلة الإنتاج والتوسع في تسويق منتجاتهم.

وأكد " المحافظ " أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أصحاب المنتجات والحرف اليدوية ومنصة " أيادي مصر " اهتمامًا بالغًا، لما تمثله هذه الحرف من ثروة قومية لمصر، ودورها في الحفاظ على التراث والحرف التقليدية من الاندثار، إلى جانب إتاحة فرص عمل حقيقية للمرأة والشباب.

كما أكد " مرزوق " على دعمه الكامل لأصحاب المنتجات اليدوية، مؤكدًا استمرار المحافظة في إقامة المعارض لهم بصورة منتظمة، بما يسهم في تشجيعهم على مواصلة الإنتاج وتحسين فرص التسويق والانتشار.

وأشار " المحافظ " إلى أهمية التوسع في إقامة المعارض داخل الجامعات والأندية والحدائق العامة، بهدف دعم الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة، وتعزيز فرص عرض منتجاتهم أمام جمهور أكبر، بما ينعكس إيجابيًا على الإنتاج المحلي والتنمية الاقتصادية.

كما أكد اللواء " طارق مرزوق " استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات والمنصات التي تستهدف تنمية الحرف اليدوية وتشجيع أصحابها، لما تمثله من قيمة اقتصادية واجتماعية وثقافية مهمة.

وأكد الدكتور معوض الخولي أن جامعة المنصورة الجديدة تضع خدمة المجتمع في صميم رسالتها، وتسعى إلى دعم المبادرات الوطنية التي تستهدف تمكين الإنسان المصري اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن التعاون مع محافظة الدقهلية ومبادرة "أيادي مصر " يعكس نموذجًا فعّالًا للتكامل بين المؤسسات التعليمية والتنفيذية، بما يحقق أثرًا ملموسًا على أرض الواقع.

والجدير بالذكر ان المعرض شمل عرض عدد من المنتجات المتنوعة، من بينها لوحات فنية، وكونكريت، وكوزمتكس، وأخشاب، وإكسسوارات، وجلد طبيعي، وفخار، وكروشيه، وخرز، وشغل خيش، وفن بوهيمي، بما يعكس تنوع الحرف والمهارات التي يمتلكها العارضون.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس مدينة جمصة ، وامين عام جامعة المنصوره الجديده ، وعمداء الكليات ومديري البرامج العلمية ونخبة من اعضاء هيئة التدريس ، هانم التهامي مديرة إدارة التعاون الدولي ومنسق مبادرة ايادي مصر بالدقهليه، هبه وهبه رئيس قسم الترجمة بإدارة التعاون الدولي ونائب منسق مبادرة ايادي مصر بالدقهليه .