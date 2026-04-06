بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث على طريق جمصة بالدقهلية

أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم على طريق جمصه -بلقاس بمحافظة الدقهلية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ميني باص مع ربع نقل على طريق جمصة باتجاه زيان ببلقاس.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين أصابة كلا من عبدالله علي عبدالله عبدالمطلب25 عاما مقيم زقيلمه -بلقاس بكسر مضاعف بالساق الايمن بسحجات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج ؛محمود ابراهيم حافظ يوسف24 عاما مقيم

الاصلاح - بلقاس سحجات متفرقه بالجسم باشتباه كسر بالكتف الايسر، محمود سامح عقل علي

30 عاما مقيم الستاموني سحجات متفرقه الذراعين باشتباه ما بعد الارتجاج ؛ حمادة سعد المتولي حسن30 عاما مقيم الستاموني اشتباه كسر بالركبه اليمني بسحجات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، كما اصيب عيسي ابراهيم محمد شبانه 30 عاما مقيم الاصلاح باشتباه كسر باليد اليسري والقدم اليسري وسحجات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، كمااصيب احمد شفيق وحيد كمال 23 عاما مقيم الاصلاح باشتباه كسر بالساق اليمني باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات بالجسم ، عمر يسري ابراهيم المنشاوي21 عاما مقيم منشأة عبد القادر سحجات بالجسم اشتباه ما بعد الارتجاج، ذكي عبد الواحد ذكي مصطفي25 عاما مقيم الخلاله بلقاس كدمات بالصدر

اشتباه ما بعد الارتجاج سحجات بالجسم.

تم نقل المصابين الى مستشفى جمصه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق