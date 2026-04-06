من بينهم طفلين.. ننشر أسماء المصابين ال6 في حريق فرن عيش بالدقهلية

حصل "صدى البلد"على اسماء، المصابين فى حريق فرن عيش بلدي. بعزبة توريل بميت جراح وهم مرتضى فتحي عبدالهادي 66 عاما مقيم عزبة توريل مصاب بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والذراعين والبطن والظهر

لوله محمد صادق 60 عاما بحروق من الدرجة الثانية بالذراعين والساق اليسرى

وأصيبت سحر محمد صلحى 44 عاما بحروق من الدرجة الأولى بالوجه والذراعين

وأصيبت هالة فتحى عبده عبداللطيف 21 عاما حروق من الدرجة الثانية بالوجه والذراعين

أحمد إبراهيم مرتضى 4 أعوام بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والذراعين وخديجة ابراهيم مرتضى عامين بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والذراعين

وشب حريق داخل فرن عيش بلدي بعزبه توريل التابعه لقرية ميت جراح بمحافظه الدقهليه مما ادى الى اصابه 6 اشخاص .

وتلقت مديريه امن الدقهليه اخطارا من شرطه النجده يفيد بنشوب حريق داخل فرن عيش بلدي بعزبه توريل بميت جراح مما ادى الى اصابه 6 اشخاص باصابات متفرقه .

انتقل ضباط المباحث والحماية المدنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين ان الاصابات عباره عن حروق متنوعه.

