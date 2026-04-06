الدقهلية.. رفع الإشغالات التي تعوق حركة المرور والسير بسوق كفر البدماص

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، سوق كفر البدماص بمدينة المنصورة، للوقوف على والتأكد من أسعار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة والدواجن والأسماك ومختلف السلع المعروضة، والتقى البائعين واستمع إليهم، وأبدى رضاه بمستوى الأسعار المعلنة، مؤكدا لهم دعمه الكامل لاستمرار عرض منتجاتهم وتذليل أي عقبات يمكن أن تواجههم في السوق، مع ضرورة الالتزام بالأسعار.

التقى بالمواطنين وتبادل معهم الحديث عن الأسعار وأبدوا رضاهم عنها مقارنة بالأسعار خارج السوق، وأكد المحافظ لهم سعيه الدائم لتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في جميع المنافذ وأماكن البيع، كما أكد أن الدولة لا تدخر جهدا لتوفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية في جميع مراكز ومدن المحافظة للتيسير على المواطنين في قضاء احتياجاتهم الأساسية.

وكلف محافظ الدقهلية خلال جولته بالسوق، وائل عابد رئيس حي شرق المنصورة، برفع كافة الإشغالات التي تعوق حركة المرور والسير بالسوق وتوفير ممر آمن داخله، والمتابعة المستمرة لحالة السوق والشوارع المحيطة، كما كلف برفع تجمعات صلبة بأحد الشوارع الجانبية بالسوق اليوم.

كما شدد محافظ الدقهلية على استمرار تكثيف أعمال النظافة بالسوق والشوارع المحيطة والمنطقة، واستمرار أعمال رفع كفاءة شارع الدراسات، وذلك بحضور الدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، واللواء وائل الشربيني مدير المتابعة الميدانية.